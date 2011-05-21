۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

وزارت علوم اعلام کرد:

امروز آخرین مهلت دانشجویان برای ثبت اینترنتی تقاضای انتقال و میهمانی

مهلت دانشجویان برای ثبت الکترونیکی تقاضای انتقال و میهمانی‌ از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی در سایت اداره کل امور دانشجویان داخل امروز به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه 31 اردیبهشت ماه آخرین فرصت برای دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی در ترم اول سال آینده است تا درخواست‌های خود را از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی در سایت اداره کل امور دانشجویان داخل به نشانی  msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx ثبت کنند.

دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی دیگر نیازی به درخواست حضوری از دانشگاه‌های مبدأ و مقصد ندارند. دانشجویان پس از ثبت اینترنتی درخواست‌های انتقال و مهمانی‌شان "کد رهگیری" دریافت می‌کنند که از طریق این کد رهگیری می‌توانند از نتیجه درخواست خود مطلع شوند.

دانشجویان حتماً باید وقتی وارد سامانه جامع خدمات آموزشی در سایت اداره کل امور دانشجویان می‌شوند کد رهگیری را دریافت کنند در غیر اینصورت ثبت‌نام‌شان کامل انجام نشده است.

دانشگاه‌های مبدأ و مقصد نتیجه بررسی خود را با درخواست‌های دانشجویان از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی اعلام می‌کنند. دانشگاه‌ها تا 15خردادماه 90 نتایج بررسی‌های خود در خصوص درخواست‌های دانشجویان از طریق همین سامانه اعلام می‌کنند. 

به گزارش مهر، سامانه جامع خدمات آموزشی برای ثبت درخواست انتقال و مهمانی ویژه دانشجویان کاردانی و کارشناسی است. همچنین به گفته مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم شرایط آئین نامه جدید نقل و انتقال و مهمانی مشمول دانشجویان ورودی 86 به بعد است.
