جشنواره روابط عمومی های تبریز "اولین" نبود/ خدمات گذشتگان را پاس بداریم

محمد فرج پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخی رفتارهای دست اندرکاران جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی در نادیده گرفتن خدمات و کارهای انجام شده در سالهای گذشته بی انصافی است.

وی با بیان اینکه هنگام مدیریت او بر روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی بنیان شورای هماهنگی روابط عمومی های استان شکل گرفت و در اواخر سال 83 نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی برگزار شد، افزود: عده ای که به رسانه ای شدن علاقمند هستند باید تقوی و اخلاق رسانه ای داشته باشند و خدمات دیگران در گذشته را فراموش نکنند.

فرج پور با تاکید بر اینکه جشنواره اخیر روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر نبوده است، گفت: جا دارد از نکته سنجی استاندار آذربایجان شرقی که لوح برترین های این جشنواره که عبارت "نخستین" در آنها درج شده بود را امضا نکرده و دستور تجدید چاپ الواح با اصلاحات لازم را داد، قدردانی شود.

وی یادآور شد: نخستین دوره جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی در سال 83 برگزار شد و تا سال 84 که دوران طلایی روابط عمومی های استان بود علاوه بر تشکیل این جشنواره، شورای هماهنگی روابط عمومی های شمال غرب کشور نیز راه اندازی شد و 18 همایش تخصصی به همراه 18 کارگاه آموزشی با حضور اساتید برجسته روابط عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی و سایر مراکز آموزش عالی برگزار شد.

رئیس اسبق روابط عمومی و امور بین الملل استانداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: در مقطع زمانی اشاره شده همچنین نشست های هم اندیشی مختلفی با مدیران و کارشناسان روابط عمومی استانداری سایر استان ها برگزار شد و با تلاش شورای هماهنگی روابط عمومی های آذربایجان شرقی، نخستین دوره روابط عمومی در دانشگاه جامع علمی کاربردی و نخستین دوره کارشناسی روزنامه نگاری و روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دایر شد ضمن اینکه 10 دوره عمومی و تخصصی روابط عمومی در آذربایجان شرقی هم برگزار شد.

فرج پور، با انتقاد از فرافکنی برخی از دست اندرکاران جشنواره اخیر روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی، اظهار داشت: وقتی رفتار یک مسئول دولتی در حوزه فرهنگ سرشار از بی‌انصافی باشد، دیگر چگونه می‌شود از حوزه‌های دیگر انتظار داشت؟

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای برجسته کردن فعالیت خود نباید خدمات دیگران را نادیده گرفت گفت: دست اندرکاران جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی باید حرمت را نگه داشته و حداقل بنیانگذار شوراهای روابط عمومی آذربایجان شرقی و شمال غرب را برای حضور در این جشنواره دعوت می کردند.