به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کارگاه نقد عکس عاشورایی با حضور رضا برجی ـ عکاس و مستندساز، همزمان با افتتاح نمایشگاه آثار سومین سوگواره عکس و پوستر عاشورایی در نگارخانه سوره حوزه هنری البرز برگزار می‌شود.

رضا برجی، رکورد دار عکاسی جنگی دنیا در جمع عکاسان شرکت کننده در این سوگواره به تحلیل و بررسی عکس و عکاسی موضوعی و ایجاد انگیزشی نو در ذهن و نگاه مخاطبان هنر عکاسی می‌پردازد.

پس از برگزاری این کارگاه با حضور مسئولین و مقامات استانی، برگزیدگان سومین سوگواره عکس و پوستر عاشورایی معرفی و تقدیر می‌شوند.

سومین سوگواره عکس و پوستر عاشورایی به همت حوزه هنری البرز سال گذشته در پنج موضوع اعلام فراخوان نمود و 1176 اثر از عکاسان و طراحان سراسر کشور به دبیرخانه این سوگواره ارسال شد.

کارگاه نقد عکس و تقدیر از برگزیدگان، پنجم خردادماه 90 از ساعت 16 لغایت 18 در نگارخانه سوره واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد4، شماره 82 برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 4473011-0261 تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اطلاع‌رسانی WWW.ArtAlborz.ir مراجعه نمایند.

