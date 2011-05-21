نگران نفوذ جریان انحرافی به بسیج نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز شنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر احتمال نفوذ جریان انحرافی به بسیج گفت: در این زمینه احساس خطر نمی کنیم.

وی بیان اینکه خطر لغزش برای همه انسانها تا زمانی که از این دنیا نروند وجود دارد به خاطره‌ای از محضر مرحوم آیت‌الله بهجت در این رابطه اشاره کرد و گفت: عده‌ای در محضر آیت‌الله بهجت از ایشان خواستند که یک مراسم تجلیل را برای ایشان برگزار کنند، اما آیت‌الله بهجت فرمودند بگذارید بعد از مرگ من این کار را انجام دهید، زیرا تا زمانی که زنده هستم شیطان هم هست و نفس من هم هست و معلوم نیست کجا بروم و عاقبتم به کجا برسد، بنابراین وقتی یک انسان وارسته در اوج معنویت مانند آیت الله العظمی بهجت خود را در معرض لغزش می‌بیند هر انسانی منجمله یک فرد بسیجی از این خطر مصون نیست و همه باید مواظب باشیم.

سردار نقدی خاطرنشان کرد: البته خصوصیت بسیج این است که اصل ولایت پیوند دهنده اعضای آن است و بسیجی‌ها تدبیر نورانی ولایت را به صورت "ارشادی و مولوی" دسته بندی نمی‌کنند، بلکه ولایت را یکپارچه و یکجا پذیرفته‌اند و به دنبال این هستند که هر آنچه را ولایت می خواهد به اجرا در بیاورند، حتی به دنبال این هستند که بدانند در دل ولایت چه می گذرد تا چه رسد به این که بر زبان ولایت چه چیزی جاری شود.

وی تصریح کرد: بنابراین گروهی که نخ تسبیح شان ولایت است انشاء‌الله هیچ موقع منحرف نمی‌شوند و در مسیر حق باقی خواهند ماند و ما هم در این رابطه احساس خطر نمی‌کنیم.

رئیس سازمان بسیج در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه اتکا به علوم غربیه و چهره‌هایی که مدعی ارتباط با عوالم دیگر و قدرت ماورایی هستند تا چه میزان با مدیریت بسیجی و انقلابی که مد نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است تطابق دارد؟، گفت: نظام ما و نظام فکری ما از لحاظ استدلالی و منطقی و هم از لحاظ احساسی و عاطفی قوی‌ترین بنیان‌های فلسفی و جدی‌ترین جذابیت‌های عاطفی را در خود جمع کرده است، بنابراین یک چنین تفکر ناب اسلامی هیچگاه نمی‌تواند جای خود را در انسان‌های فهیم و عاقل به عرفان‌های ساختگی و کاذب و مکتبهای پوشالی بدهد.

وی همچنین در ادامه در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر چگونگی تشکیل سازمان بسیج رسانه نیز گفت: در حقیقت تاسیس سازمان بسیج رسانه خواست خبرنگاران رسانه بود به طوری که ما در ایام نزدیک به هفته بسیج نشست‌هایی را سالانه با مسئولان رسانه‌ها برگزار می‌کنیم که در نشست‌های دو سال اخیر عزیزان رسانه‌ای اصرار داشتند که حتماً بسیج رسانه داشته باشیم تا خبرنگارانی که علاقمندند حول محور دفاع از ارزش های اساسی انقلاب به هم کمک کنند و هم افزایی داشته باشند، همدیگر را بتوانند، پیدا کنند و ارتباط منسجم‌تری با یکدیگر برقرار نمایند که خوشبختانه ما توانستیم این خواسته عزیزان رسانه‌ای را اجابت کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در رابطه با تاسیس سازمان بسیج رسانه جلسه‌ای از هیئت موسسین تشکیل شد و اساسنامه آن در حال تدوین است که انشاءالله به زودی اخبار خوبی در این زمینه خواهید شنید.

ادامه دارد...