سیدعلی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خاطر هوادارانی که برای صبای قم دل می‌سوزانند راحت باشد زیرا باشگاه صبا با قوت با حمایت‌های مسئولان استان قم برای فصل آینده برنامه‌های تقویت تیم در فصل آینده را تدوین کرده است.



وی ادامه داد: خوشحالم از اینکه تیم صبای قم در سومین سال حضور در استان مقدس قم نتایج بسیار خوبی کسب کرد و این موضوع سبب دلگرمی مسئولان استان و اعضای هیئت مدیره شده است که تیم را برای فصل آینده مسابقات لیگ برتر فوتبال تقویت کنیم.



صبا عامل تحول در فوتبال قم



عضو هیئت مدیره باشگاه صبای قم عنوان داشت: توسعه ورزش استان قم، ایجاد انگیزه در بین مردم علاقمند به ورزش و تحول در فوتبال قم از نتایج ارزشمند حضور صبا در قم محسوب می‌شود، بنابراین تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم تا این تیم برای مسابقات آتی تیمی قدرتمند شود.



دیدار با ملوان تشریفاتی بود



وی با اشاره به بازی صبا در مقابل ملوان بندر انزلی در هفته پایانی دهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، افزود: این مسابقه یکی از بازی های تشریفاتی هفته پایانی رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال بود که هم توانست بازی خوبی را برابر میزبان خود ارائه کند ولی طبیعی است که نتیجه برای صبای قم قم خوب نبود.



زاهدی از کادر فنی و بازیکنان صبای قم که در این فصل با وجود کاستی‌های فراوان بازی‌های خوبی به نمایش گذاشتند، تمجید و تصریح کرد: آنها در این فصل ثابت کردند که دلشان برای قم و ورزش قم می‌تپد و برای قدردانی از این تلاش ارزنده قطعاً از زحمات بی‌شائبه آنان تقدیر می کنیم.



وی گفت: تکلیف کادر فنی تیم فوتبال صبای قم برای حضور در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور مشخص شده است و از همین حالا باید به فکر جذب بازیکنان مورد نظر برای فصل جدید باشیم زیرا نباید زمان را از دست بدهیم.



عضو هیئت مدیره باشگاه صبای قم یاد آور شد: در فصول گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، صبای قم یکی از آخرین تیم هایی بوده که نسبت به جذب بازیکنان مورد نظر اقدام کرده است، به همین خاطر باید تلاش شود که این مهم در اسرع وقت صورت بگیرد.



تیم فوتبال صبای قم با قبول یازدهمین باخت خود در دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برابر تیم فوتبال ملوان بندرانزلی که با نتیجه دو بر صفر رقم خورد، با قرار گرفتن در مکان دهم جدول رده بندی به کار خود در لیگ دهم جام خلیج فارس پایان داد.



گفتنی است: صبای قم از 34 بازی خود در لیگ دهم فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس، 41 امتیاز حاصل از 9 پیروزی، 14 تساوی و 11 باخت کسب کرد و بعد از دو رتبه ششمی در لیگ های هشتم و نهم، در لیگ دهم در مکان دهم ایستاد.