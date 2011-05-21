به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح این نمایشگاه فردا یکشنبه اول خرداد با حضور مدیران، عکاسان و نمایندگان رسانه‌های جمعی از ساعت 19 در طبقه همکف تالار وحدت برگزار می شود.

نمایشگاه عکس "شهر خدا" که به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر برپا می شود، 60 تابلو عکس به ابعاد 170 در 120 از 20 عکاس جنگ را در بر می‌گیرد. شهید کاظم اخوان، امیر علی جوادیان، مهرزاد ارشدی، محمد فرنود، بهمن جلالی، بهرام محمد فر، شهید محمد حسین مقصودی، مرحوم رسول ملاقلی پور، سعید صادقی، رضا محمدی، محسن راستانی، مرتضی اکبری، علی فریدونی، احسان رجبی، جاسم غضبانپور و ... از جمله عکاسانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

گفتنی است این عکس‌ها که به مسئله اشغال و باز پس‌گیری خرمشهر از دست رژیم بعث عراق می پردازد، به مدت 2 هفته در طبقه همکف تالار وحدت در معرض دید عموم قرار می گیرد. علاقمندان می توانند از اول خرداد همه روزه از ساعت 15 تا 21 برای بازدید از این نمایشگاه به تالار وحدت مراجعه کنند.