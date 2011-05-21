روشن درباره وضعیت تسویه قراردادهای گروههای نمایشی و پرداخت کمک هزینههای تعیین شده به خبرنگار مهر گفت: بخشی از بودجه جشنواره در دانشگاه تهران باقیمانده است و ما در حال پیگیری هستیم تا این بودجه را تا پایان هفته جاری دریافت و قراردادها و کمک هزینههای تعیین شده را پرداخت کنیم.
دبیر چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران درباره نقاط قوت و ضعف برگزاری این دوره یادآور شد: با توجه به زمان کمتری که نسبت به سایر دبیرخانهها داشتیم جشنوارهای که برگزار شد در شأن تئاتر دانشگاهی بوده است. در حوزههای تبلیغات و اطلاع رسانی با توجه به پخش ویژه برنامههای تلویزیونی و رادیویی و تبلیغات شهری گام بزرگی در این دوره برداشته شد.
وی ادامه داد: در بخش جذب حمایتها نیز سعی کردیم زیر ساختهایی را ایجاد کنیم تا در صورت پیگیری در دورههای بعدی نتایج خوبی به همراه داشته باشد. در بحث کیفیت و ساختمان جشنواره هم به نسبت امکاناتی که داریم سعی کردیم اتفاقات خوبی در این دوره از جشنواره بیفتد.
روشن با اشاره به ایجاد برخی مشکلات در دسترسی تماشاگران به سالنهای نمایشی داخل دانشگاهها گفت: زحمتهایی که برای برخی تماشاگران برای حضور در سالنهای داخل دانشگاهها ایجاد شد خارج از دست ما بود و البته نیازمند هماهنگیهای بیشتر بود.
دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی:
امیدواریم تا پایان هفته کمک هزینهها را پرداخت کنیم
سیدجواد روشن با اشاره به پیگیریهای لازم جهت دریافت باقیمانده بودجه جشنواره از دانشگاه تهران اظهار امیدواری کرد که تا پایان هفته جاری قراردادها و کمک هزینههای گروههای نمایشی و دست اندرکاران جشنواره پرداخت شود.
