به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست ادبی نقد در حوزه هنری استان تهران با محوریت بررسی "داستانهای امپرسیونیستی از منظر نظریه سوزان فرگسن" با حضور حسین پاینده روز پنجشنبه 5 خرداد در محل حوزه هنری استان تهران برگزار میشود.
"رنگها" نوشته پرویز دوائی و "وسوسههای اردیبهشت" نوشته علی قانع، داستانهایی هستند که در این برنامه مورد نقد و بررسی قرار میگیرند.
حسین پاینده متولد 1341 نویسنده، منتقد ادبی و استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی است که تاکنون چندین کتاب در زمینه نقد ادبی تالیف کرده است و چند اثر ترجمه نیز در کارنامه خود دارد.از آثار پاینده میتوان به رمان پسامدرن و فیلم، نقد ادبی و دموکراسی، نقد ادبی و مطالعات فرهنگی و درآمدی بر ادبیات اشاره کرد.
نقد داستانهای امپرسیونیستی از موضوعاتی است که از کتاب "داستان کوتاه در ایران" در این نشستها تدریس میشود. نشستهای ادبی" نقد داستان کوتاه مدرن" به همت حوزه هنری استان تهران و به صورت هفتگی در محل حوزه هنری استان تهران به نشانی خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دوازدهم، شماره 3 برگزار می شود. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی الکترونیکی www.artehran.ir مراجعه کنند.
نظر شما