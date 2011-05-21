به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست ادبی نقد در حوزه هنری استان تهران با محوریت بررسی "داستان‌های امپرسیونیستی از منظر نظریه سوزان فرگسن" با حضور حسین پاینده روز پنجشنبه 5 خرداد در محل حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود.

"رنگ‌ها" نوشته پرویز دوائی و "وسوسه‌های اردیبهشت" نوشته علی قانع، داستان‌هایی هستند که در این برنامه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

حسین پاینده متولد 1341 نویسنده، منتقد ادبی و استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی است که تاکنون چندین کتاب در زمینه نقد ادبی تالیف کرده است و چند اثر ترجمه نیز در کارنامه خود دارد.از آثار پاینده می‌توان به رمان پسامدرن و فیلم، نقد ادبی و دموکراسی، نقد ادبی و مطالعات فرهنگی و درآمدی بر ادبیات اشاره کرد.