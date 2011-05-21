امید علیمردانی، بازیگر مجموعه تلویزیونی "چهارچرخ" درباره بازی در این سریال به خبرنگار مهر گفت: من از طرف تهیهکننده به آقای مزدآبادی برای بازی در سریال "چهارچرخ" معرفی شدم. خوشحالم کارگردان به من اعتماد کرد و ایفای یک نقش منفی را به من سپرد، نقشی که من تجربه آن را نکرده بودم.
وی ادامه داد: البته در فیلم "ازدواج به وقت اضافه" نقش منفی بازی کرده بودم، اما در این سریال که نقش دزد را ایفا میکردم متفاوت بود، چرا که در بستر قصه هم دیوانه میشد. در مجموع مزدآبادی کارگردان جدی و مهربانی است و با وسواس خاصی کار را هدایت میکرد و اگر بازیگری صحنهای را به خوبی در نمیآورد به آرامی به او توضیح میداد.
این بازیگر خاطرنشان ساخت: بازی در آثار طنز دشوار است، چرا که مردم ما به راحتی نمیخندند. از سوی دیگر نویسندگان طناز خوب کم داریم که البته برخی خط قرمزها منجر به این مسئله شده است که امیدوارم این خط قرمزها کمرنگتر شود. خودم فیلمنامه یک فیلم سینمایی طنز را با موضوع حوزه علمیه بازنویسی میکنم که مطمئن هستم با مخالفتهایی رو به رو میشود.
وی ادامه داد: مشغول نگارش طرح یک تله فیلم طنز هم برای شبکه تهران هستم. در حال حاضر نمیتوانم توضیح بیشتری در این باره بدهم. امیدوارم محدودیتهایی که نویسندگانی که کارهای طنز مینویسند، کمتر شود.
