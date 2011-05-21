اعتبارات راهسازی گیلان با نیازهای موجود تناسب ندارد

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه استان گیلان با داشتن هشت هزار و 787 کیلومتر راه روستایی از شاخص40 درصدی آسفالت راههای روستایی برخوردار است، افزود: براساس آمار موجود استان دارای دو هزار و 47 روستای بالای 20 خانوار است که از این تعداد 76 درصد از آسفالت بهره مند هستند.

وی همچنین تعداد روستاهای بالای 50 خانوار را هزار و 750 روستا اعلام کرد و اظهارداشت: هم اکنون 86 درصد از روستاهای بالای 50 خانوار از نعمت آسفالت برخوردارند.

مدیرکل راه و ترابری گیلان تعداد روستاهای بالای 100 خانوار استان را 980 روستا ذکر کرد و گفت: شاخص برخورداری این روستاها از نعمت آسفالت 89 درصد است.

وی با اشاره به ادغام بخش راه جهاد سازندگی با راه و ترابری استان افزود: پس از ادغام این دو مجموعه شش هزار و 987 کیلومتر راه روستایی از سوی جهاد سازندگی تحویل اداره کل راه و ترابری استان داده شد و پس از گذشت 10 سال هزار و 800 کیلومتر راه روستایی به آن افزوده شده است.

علیپور میزان بهره مندی آسفالت راه های روستایی در زمان قبل از ادغام را 24 درصد از مجموع شش هزار و 987 کیلومتر عنوان کرد.

وی در ادامه همت دولت در خدمت رسانی به روستاها را بسیارگسترده توصیف کرد و گفت: طی سالیان اخیر اقدامات گسترده ای برای محرومیت زدایی روستاها صورت گرفته است.

مدیرکل راه وترابری گیلان با اشاره به مصوبه دولت مبنی برآسفالت روستاهای بالای 50 خانواراز اعتبارات ملی تصریح کرد: این امر در صورتی به وقوع می پیوندد که کار زیرسازی این روستاها توسط خود استانها انجام شود بنابراین باید اعتبارات استانی در امر زیر سازی افزایش یابد تا اعتبار ملی به نتیجه برسد.

وی همچنین اظهارامیدواری کرد: اعتبارات استان در سرفصل راه و ترابری در بخش های راهسازی و راهداری افزایش یابد تا در فصل مناسب کاری زیرسازی ها صورت گیرد.