به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر صبحگاه مشترک کارکنان نیروی انتظامی شنبه با حضور سردار اسماعیل احمدی مقدم در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد.



سردار احمدی مقدم در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: اساس بقاء هر حکومتی، انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و متاسفانه در جامعه ما از این فریضه، دفاع خوبی نشده است.



وی تصریح کرد:هجمه فرهنگی، همه جامعه را شامل می شود و در فرهنگ مبتذل غرب، زنان به ابزاری برای ترویج فساد تبدیل می شوند که ظلمی به مقام و رسالت زن است.

فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: این مسئله فقط به زنان محدود نیست و برخی با استفاده از همه ابزارها مانند ترویج فحشا، مواد مخدر و حتی مکاتب عرفانی انحرافی سعی می کنند، جوامع به ویژه جوانان را منحرف کنند.

سردار احمدی مقدم افزود: وظیفه ما اینست که راهکارهای دشمنان و شیاطین را شناسایی و با نمادهای انحراف اخلاقی و ناهنجاری و مفسدان مبارزه کنیم و ترویج معروف و تقویت عناصر فرهنگی خود را در دستور کار فرهنگی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه دشمنان سالهاست هجمه فرهنگی را علیه کشورمان آغاز کرده اند، گفت: در مجموع، کشورمان در برابر این هجوم های فرهنگی به خوبی مقاومت کرده و ارزش ها، بسیار پررنگ در جامعه برقرار است.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: هنوز قبح فرهنگی منکرات در جامعه از میان نرفته است و افراد ناهنجار در نهاد خود، به ارزش های اصیل پایبندند و به آنها احترام می گذارند.

سردار احمدی مقدم گفت: نیروی انتظامی باید راهکارهای دشمنان را به مردم افشا و عواقب حرکت در مسیرهای انحرافی را گوشزد کند.

وی افزود: رفتارهای نامناسب، بدحجابی، بدپوششی و استفاده از نمادهای انحرافی قبل از ایجاد مشکلات اجتماعی ، در وهله نخست برای خود فرد مشکل ایجاد می کند.

سردار احمدی مقدم، آگاه سازی فرهنگی در برابر طرح های دشمن و کمک به سایر نهادهای فرهنگی را از وظایف نیروی انتظامی دانست و افزود: در زمانی که نصیحت و آموزش اثرگذار نبود، با اندک افراد ناهنجار برخورد خواهد شد.

وی افزود: در حکومت های پیشرفته امروزی این فریضه با عناوین مبارزه با فساد، انتقاد و اصلاح نامگذاری شده است و ما به این فریضه بی توجهیم.

سردار احمدی مقدم گفت: در نهی از منکر باید پیرایه زدایی و کاستی ها را به یکدیگر گوشزد کرد و افرادی که اقدام به کارهای زشت می کنند، نباید خود را مصون بدانند.

وی با اشاره به محدودیت هایی که برای خانواده مسئولان وجود دارد، افزود: باطن این محدودیت ها خوب است، زیرا اگر مسئولان خود را از اینگونه نظارت ها رها بدانند، معلوم نیست دست به چه اقداماتی خواهند زد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: امر به معروف و نهی از منکر، مطالبه همگانی از دیگران است و اگر در برابر این فریضه سکوت کنیم ، رفتارهای اجتماعی و اخلاقی جامعه تنظیم نمی شود و فشاری برای رعایت این مسائل بر کسی وجود نخواهد داشت.

سردار احمدی مقدم، بر احیای فرهنگ مطالبه گری و ساکت نبودن در برابر هر گونه پلشتی و نشان دادن واکنش حداقلی در برابر مفاسد تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات ما در جامعه اینست که نتوانسته ایم امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه به زبان امروزی تفهیم و تبیین کنیم و راهکارهای آنرا نشان دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی، فعالیت رسانه ها و خبرنگاران را در بیان کاستی ها و نقایص، نمونه ای از امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: البته باید ضوابط این کار رعایت شود، زیرا ممکن است به علت افراط گری آبروی فردی برود.

سردار احمدی مقدم گفت: اقامه نماز، زکات (محرومیت زدایی) و امر به معروف و نهی از منکر را جزو چهار رکن اساسی حکومت دینی و اسلامی است که باید برای صلاح جامعه به آنها عمل کرد.