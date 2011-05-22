افزایش پاداش صمیمی با اجازه سازمان/ پرداخت پاداش پاراآسیایی ادامه دارد

سعید رضا عاصمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدال برنز محمد صمیمی در ماده پرتاب دیسک رقابت‎های دوومیدانی بازی‎های آسیایی گوانگجو به دلیل نتیجه مثبت آزمایش دوپینگ ورزشکار قطری به نقره ارتقا یافت، اظهار داشت: به واسطه همین تغییر رنگ مدال و براساس آیین‎نامه، پاداش مدال‌آوری این ورزشکار نیز تغییر خواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه بر اساس آیین‎نامه جدید نحوه پرداخت پاداش مدال‌آوران، به دارندگان مدال برنز و نقره بازی‎های آسیایی به ترتیب 70 و 100 سکه اهدا شد، تصریح کرد: محمد صمیمی 70 سکه خود را به خاطر مدال برنزی که در جریان این بازی‎ها به دست آورد، دریافت کرده است اما تغییر رنگ مدال موجب افزایش میزان پاداش وی از 70 به 100 سکه شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی ادامه داد: بر این اساس باید 30 سکه به عنوان ما به التفاوت پاداش محمد صمیمی به وی پرداخت شود اما این کار زمانی انجام می‎شود که سازمان تربیت بدنی تغییر رنگ مدال محمد صمیمی و تایید نایب قهرمانی وی در بازی‎‏های آسیایی را به طور رسمی به ما ابلاغ کند.

عاصمی یادآور شد که بلافاصله پس از ابلاغ رسمی سازمان تربیت بدنی برای اهدا باقی مانده پاداش محمد صمیمی تا حد پاداش تعیین شده برای دارندگان مدال نقره اقدام خواهد شد.

سعید رضا عاصمی در بخش دیگری از صحبت‎های خود از پیگیری پاداش ورزشکاران مدال‌آور بازی‌های پاراآسیایی و دنبال شدن مراحل پرداخت این پاداش‎ها خبر داد و گفت: بیشتر مدال آوران این بازی‌ها پاداش‌های خود را دریافت کرده‌اند. تنها یک دهم این افراد باقی مانده‌اند که هنوز پاداش خود را دریافت نکرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت پاداش پاراآسیایی‌ها بدون مشکل پیش می‌رود. تنها مورد پیش آمده در این زمینه مربوط به تیم والیبال نشسته بود. اعضای این تیم همگی با هم برای دریافت پاداش مراجعه کرده بودند و همین مسئله باعث شد با کمبود سکه مواجه شویم. آنها با پیشنهاد ما مبنی بر پرداخت نقدی پاداش هم مخالف بودند. بنابراین چاره‌ای نداشتیم جز اینکه با یک روز تاخیر و پس از گرفتن سکه از بانک مرکزی پاداش آنها را پرداخت کنیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی با بیان اینکه مراحل پرداخت پاداش مدال‌آوران پاراآسیایی با اولویت‌بندی و براساس رنگ مدال‌ها پیش می‌رود، گفت: تاکنون تمام مدال‌آوران بازی‌های انفرادی پاداش‌های خود را دریافت کرده‌اند. در بخش تیمی هم بیشتر تیم‌ها پاداش‌های خود را گرفته‌اند. در هر حال پرداخت پاداش‌ها همچنان ادامه دارد و تا یک دو هفته آینده به پایان می‌رسد.