افزایش پاداش صمیمی با اجازه سازمان/ پرداخت پاداش پاراآسیایی ادامه دارد

سعید رضا عاصمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدال برنز محمد صمیمی در ماده پرتاب دیسک رقابتهای دوومیدانی بازیهای آسیایی گوانگجو به دلیل نتیجه مثبت آزمایش دوپینگ ورزشکار قطری به نقره ارتقا یافت، اظهار داشت: به واسطه همین تغییر رنگ مدال و براساس آییننامه، پاداش مدالآوری این ورزشکار نیز تغییر خواهد داشت.
وی با یادآوری اینکه بر اساس آییننامه جدید نحوه پرداخت پاداش مدالآوران، به دارندگان مدال برنز و نقره بازیهای آسیایی به ترتیب 70 و 100 سکه اهدا شد، تصریح کرد: محمد صمیمی 70 سکه خود را به خاطر مدال برنزی که در جریان این بازیها به دست آورد، دریافت کرده است اما تغییر رنگ مدال موجب افزایش میزان پاداش وی از 70 به 100 سکه شده است.
مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی ادامه داد: بر این اساس باید 30 سکه به عنوان ما به التفاوت پاداش محمد صمیمی به وی پرداخت شود اما این کار زمانی انجام میشود که سازمان تربیت بدنی تغییر رنگ مدال محمد صمیمی و تایید نایب قهرمانی وی در بازیهای آسیایی را به طور رسمی به ما ابلاغ کند.
عاصمی یادآور شد که بلافاصله پس از ابلاغ رسمی سازمان تربیت بدنی برای اهدا باقی مانده پاداش محمد صمیمی تا حد پاداش تعیین شده برای دارندگان مدال نقره اقدام خواهد شد.
سعید رضا عاصمی در بخش دیگری از صحبتهای خود از پیگیری پاداش ورزشکاران مدالآور بازیهای پاراآسیایی و دنبال شدن مراحل پرداخت این پاداشها خبر داد و گفت: بیشتر مدال آوران این بازیها پاداشهای خود را دریافت کردهاند. تنها یک دهم این افراد باقی ماندهاند که هنوز پاداش خود را دریافت نکردهاند.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت پاداش پاراآسیاییها بدون مشکل پیش میرود. تنها مورد پیش آمده در این زمینه مربوط به تیم والیبال نشسته بود. اعضای این تیم همگی با هم برای دریافت پاداش مراجعه کرده بودند و همین مسئله باعث شد با کمبود سکه مواجه شویم. آنها با پیشنهاد ما مبنی بر پرداخت نقدی پاداش هم مخالف بودند. بنابراین چارهای نداشتیم جز اینکه با یک روز تاخیر و پس از گرفتن سکه از بانک مرکزی پاداش آنها را پرداخت کنیم.
مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی با بیان اینکه مراحل پرداخت پاداش مدالآوران پاراآسیایی با اولویتبندی و براساس رنگ مدالها پیش میرود، گفت: تاکنون تمام مدالآوران بازیهای انفرادی پاداشهای خود را دریافت کردهاند. در بخش تیمی هم بیشتر تیمها پاداشهای خود را گرفتهاند. در هر حال پرداخت پاداشها همچنان ادامه دارد و تا یک دو هفته آینده به پایان میرسد.
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