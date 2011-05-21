اعتبارات بخش کشاورزی 103 درصد افزایش دارد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عیسی جعفری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: مجلس اجرای به موقع و کامل قوانین و تبصره های این بخش را خواستار است.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی آماده همکاری در خصوص اشتغالزایی بیشتر در بخش کشاورزی است، گفت: در این رابطه مجلس کمکهای لازم را از طریق تصویب قوانین و اختصاص اعتبارات ارائه می کند.

بخش کشاورزی توانایی رفع 25 درصد، مشکل بیکاری کشور را داراست

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشاورزی استان همدان ظرفیتهای فراوانی برای توسعه وجود دارد، گفت: بخش کشاورزی توانایی رفع 25 درصد از مشکل بیکاری کشور را داراست.

وی با اشاره به اینکه در قالب طرح جایگزینی ماشین آلات کشاورزی اعتبارات خوبی در مجلس مصوب شده است، گفت: باید استان همدان برای دریافت سهم خود تلاش کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از قانون بهره وری کشاورزی مصوب مجلس هشتم به عنوان نقطه عطفی در کشاورزی یاد کرد و افزود: در قانون برنامه پنجم امتیازات و اعتبارات خوبی برای کشاورزی در نظر گرفته شده است که رشد و توسعه کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

ساماندهی چاههای بدون پروانه به کندی انجام می شود

جعفری از روند کند ساماندهی چاههای بدون پروانه، برق دار کردن چاههای آب کشاورزی و پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان اظهار نارضایتی کرد و اظهار داشت: تمام مشکلات به مدیران کشاورزی مربوط نمی شود و برخی سازمانها و دستگاههای دیگر نیز باید در این زمینه تلاش کنند.

جعفری از مدیران بخش کشاورزی خواست در رابطه با طرح هدفمندی یارانه ها تا حد توان از متضرر شدن کشاورزان جلوگیری کنند.

مبارزه با سن غلات باید گسترده شود

نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی به بیان برخی مسائل و مشکلات جاری پرداخت و گفت: مبارزه با سن غلات باید توسعه یابد و از خسارت سن جلوگیری شود.

وی گفت: کارها باید به نحوی انجام شود که در زمان برداشت گندم بهانه ای برای خودداری از خرید گندم کشاورزان وجود نداشته باشد.

جعفری با تاکید بر اینکه باید ظرفیت انباری لازم برای ذخیره گندم در استان همدان ایجاد شود، گفت: نباید استان همدان برای خرید گندم کشاورزان با مشکل مواجه شود.