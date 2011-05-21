ارتقاء دانشکده علوم پزشکی البرز مهمترین مطالبه استان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا جلالی صبح شنبه با بیان این مطلب در سومین اجلاس معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در کوهسار اظهار داشت: استان البرز درحوزه های بهداشتی و درمانی با مشکل مواجه است که امید می رود با تحقق استان البرز و ارتقاء دانشکده به دانشگاه مشکلات این حوزه برطرف شود.

وی افزود: توسعه نیافتگی در حوزه بهداشت و سلامت دلایل متعددی دارد که از اهم آن می توان به رشد بالای مهاجرت و همسایگی با پایتخت اشاره کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه با تحقق استان البرز و تلاش مسئولان باید چالشهای این حوزه به حداقل برسد، خاطر نشان کرد: در اولین سفر هیئت دولت به استان البرز مصوبات بسیار مناسبی در حوزه بهداشت و درمان استان به تایید رسید که با توجه به تاکید ریاست جمهوری باید ظرف سه سال این استان به سطح سایر استانها دست یابد.

البرز از وجود بخش های درمانی محروم است

رئیس دانشکده علوم پزشکی البرز در ادامه محروم ماندن البرز از وجود بخشهای درمانی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای موجود این استان در حوزه درمان یاد کرد و گفت: درحال حاضر بخشهای تخصصی فراوانی در تهران وجود دارند که به حد اشباع رسیده اند اما البرز حتی از وجود یکی از این بخشها محروم است.

وی یادآور شد: توجه جدی به بیمارستانهای فرسوده و تعمیرات اساسی و جایگزینی آنها، افزایش تعداد تخت های بیمارستانی، اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی از نکات قابل تاملی است که امیدواریم در سایه توجهات بیش از پیش وزارتخانه و ارتقاء دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه شاهد رفع محرومیت ها و عقب ماندگی های موجود در حوزه بهداشت و درمان در سطح این استان باشیم.