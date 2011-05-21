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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

نمایشگاه نقاشی انفرادی در کرج آغاز به کار کرد

نمایشگاه نقاشی انفرادی در کرج آغاز به کار کرد

کرج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی انفرادی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج در این شهرستان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه نقاشی انفرادی در نگارخانه جلوه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج دایر شده است و علاقمندان می توانند از آن بازدید کنند.

در این نمایشگاه، آثاری از "شهره پیدایش" هنرمند کرجی به نمایش درآمده ضمن اینکه سبک این نقاشی ها رئال است.

نمایشگاه نقاشی انفرادی یادشده به مدت یک هفته در نگارخانه جلوه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج برای بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.

در این نمایشگاه 15 اثر نقاشی با سبک رئال و طبیعت در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است ضمن اینکه شهره پیدایش برای خلق این آثار از تکنیک رنگ روغن استفاده کرده است.

کد مطلب 1316933

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