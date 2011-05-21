به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش روز پنجشنبه 5 خرداد ماه با حضور علما، شخصیتهای حوزوی، سیاسی و کشوری در مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار میشود.
قرار است در این همایش یکی از مراجع تقلید و آیتالله مرتضی مقتدایی مدیر حوزههای علمیه کشور سخنرانی کنند.
همچنین انتسار 6 جلد کتاب و چکیده مقالات، برگزاری جلسات و میزگردهایی برای تدوین دایره المعارف دفاع مقدس حوزوی، تهیه و انتشار ویژهنامه همایش و انتشار جلد نخست مجموعه مقالات همایش از جمله فعالیتهایی است که در این همایش انجام میشود.
قرار بود این همایش بهمن ماه سال 89 برگزار شود، ولی به دلیل همزمانی با چند برنامه مهم کشوری، به خرداد ماه امسال موکول شد.
طبق آمار نسبی در بین اقشار مختلف جامعه بیشترین درصد آمار شهدا به روحانیت اختصاص دارد که خود این آمار گویای نقش کلیدی و اساسی روحانیت و مراجع تقلید در دفاع مقدس است.
این همایش از سوی ستاد حوزوی تدوین دایره المعارف دفاع مقدس برگزار میشود که اعضای آن را مرکز مدیریت حوزههای علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه مدرسین، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، مؤسسه روایت سیره شهدا، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم و مرکز خدمات حوزههای علمیه تشکیل میدهند.
قم - خبرگزاری مهر: نخستین همایش "بررسی نقش حوزههای علمیه و مراجع معظم تقلید در دفاع مقدس" با مشارکت برخی نهادهای فرهنگی و حوزوی در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش روز پنجشنبه 5 خرداد ماه با حضور علما، شخصیتهای حوزوی، سیاسی و کشوری در مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار میشود.
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