به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش روز پنجشنبه 5 خرداد ماه با حضور علما، شخصیت⁯های حوزوی، سیاسی و کشوری در مرکز همایش⁯های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می⁯شود.



قرار است در این همایش یکی از مراجع تقلید و آیت⁯الله مرتضی مقتدایی مدیر حوزه⁯های علمیه کشور سخنرانی کنند.



همچنین انتسار 6 جلد کتاب و چکیده مقالات، برگزاری جلسات و میزگردهایی برای تدوین دایره المعارف دفاع مقدس حوزوی، تهیه و انتشار ویژه⁯نامه همایش و انتشار جلد نخست مجموعه مقالات همایش از جمله فعالیت⁯هایی است که در این همایش انجام می⁯شود.



قرار بود این همایش بهمن ماه سال 89 برگزار شود، ولی به دلیل همزمانی با چند برنامه مهم کشوری، به خرداد ماه امسال موکول شد.



طبق آمار نسبی در بین اقشار مختلف جامعه بیشترین درصد آمار شهدا به روحانیت اختصاص دارد که خود این آمار گویای نقش کلیدی و اساسی روحانیت و مراجع تقلید در دفاع مقدس است.



این همایش از سوی ستاد حوزوی تدوین دایره المعارف دفاع مقدس برگزار می⁯شود که اعضای آن را مرکز مدیریت حوزه⁯های علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه مدرسین، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز مدیریت حوزه⁯های علمیه خواهران، مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، مؤسسه روایت سیره شهدا، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش⁯های دفاع مقدس استان قم و مرکز خدمات حوزه⁯های علمیه تشکیل می⁯دهند.

