سطح کشت پنبه گلستان 1300 هکتار افزایش یافت

رمضانعلی حاجیلری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سطح قرار داد کشت پنبه در استان از شروع قرار داد تاکنون هفت هزار و 100 هکتار است که نسبت به سال گذشته که پنج هزار و 770 هکتار بوده حدود هزار و 300 هکتار افزایش را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: برای کشت پنبه با هزار و 743 نفر پیمانکار قرار داد منعقد شده است.



حاجیلری افزود: برای کشت پنبه در استان نهاده های توزیع شده عبارتند از بذر کرکدار 250 تن، انواع کود شیمیایی 586 تن از قبیل کود اوره، فسفات، پتاس و ماکرو در اختیار کشاورزان پنبه کار گلستان قرار گرفته است.



وی خاطر نشان کرد: از کشاورزان پنبه کار استان خواسته شده که محصولات کشاورزی خود را در مقابل حوادث غیر مترقبه بیمه کنند.

حاجیلری افزود: تاکنون نزدیک به یک هزار هکتار نسبت به بیمه کردن محصول پنبه خود اقدام کردند، ضمن آنکه سطح کشت شده پنبه استان حدود سه هزار و 200 هکتار است که رو به افزایش است.