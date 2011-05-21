ارزشهای مشترک اسلام و مسیحیت مورد تأکید قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نشست گفتگوی اسلام و مسیحیت کاتولیک در رم با محور " ارزشهای دینی و انسانی مشترک میان مسلمانان و مسیحیان برای آموزش مشترک" برگزار شد.

براساس بیانیه نهایی این همایش که دیروز جمعه 30 اردیبهشت ماه از سوی واتیکان منتشر شد شرکت‌کنندگان در این همایش تأکید کرده‌اند که مسلمانان و مسیحیان دارای ارزشهای انسانی مشترکی هستند که در آن میان می‌توان به زندگی انسانی، کرامت انسانی و حقوق بنیادین که از آن نشأت می‌گیرند اشاره کرد.

در همایش برگزار شده میان اعضای شورای پاپی گفتگوی بین ادیان و مؤسسه سلطنتی مطالعات بین ادیان امان تصریح شد که برخی از ارزشهای دینی میان مسلمانان و مسیحیان مشترک هستند و برخی دیگر منحصر به یک جامعه است. بنابراین اشاره به شباهتها و تصدیق تفاوتها حائز اهمیت است. احترام به تفاوتها شرط مهم یک گفتگوی صادقانه است.

در این دوره از گفتگوها که مسئله آموزش مورد توجه قرار گرفته در بیانیه نهایی خود آورده است: آموزش به ویژه آموزش دینی باید به جوانان کمک کند که ریشه‌های هویت دینی خود را تقویت کنند و به سایر هویتهای دینی نیز احترام بگذارند.

این بیانیه می‌افزاید: یکی از فضاهای آموزش مشترک مدارس، نهادها، دانشگاهای خصوصی و غیر خصوصی هستند که جوانان مسلمان و مسیحی درکنار یکدیگر تحصیل می کنند. این تجربه باید مورد توجه قرار گیرد چرا که فرصتی برای برقراری دوستیهای دائمی و محکم است.