"اینجا باید همانجا باشد" توجه منتقدان را جلب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از خبرگزاری فرانسه در این فیلم شان پن نقش یک خواننده پاپ قدیمی را بر عهده دارد که به دنبال شکنجه گر نازی پدرش در اروپا می گردد. ایو هیوسن دختر نوجوان بونو خواننده گروه یوتو و فرانسس مک دورمند همسر ایتن کوئن فیلمساز آمریکایی نیز در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.



پس از پایان فیلم عده اندکی برای آن دست زدند اما منتقدان حاضر در جشنواره معتقدند این فیلم لیاقت دریافت جایزه نخل طلایی امسال را دارد.



شان پن در نشست مطبوعاتی گفت: در سال 2008 و وقتی که رئیس هیئت داوران جشنواره کن بودم با سورنتینو آشنا شدم. سورنتینو آن زمان فیلم " نخست وزیر" را در بخش مسابقه جشنواره داشت.از آن فیلم خیلی خوشم آمد و به سورنتینو گفتم بسیار مایلم با او همکاری کنم.



وی افزود: به او گفتم هر زمان هر جا که به من نیاز داشته باشد حاضر به همکاری هستم.مدتی بعد سورنتینو فیلمنامه " اینجا باید همانجا باشد" را برایم فرستاد.نقش شاین در این فیلم یکی از بهترین نقش‌هایی است که تا کنون بازی کرده ام.



شان پن امسال در یک فیلم دیگر حاضر در بخش مسابقه یعنی " درخت زندگی" ساخته ترنس مالیک نیز ایفای نقش کرده است.

پائولو سورنتینو هم در نشست مطبوعاتی فیلم گفت : از یک بستر داستانی نامتعارف برای به هم رساندن دو قطب مخالف به یکدیگر استفاده کرده ام.یک پیتر پن میانسال و یک نازی پیر.قرار گرفتن این دو مقابل هم نقطه اصلی درام فیلم مرا رقم زده است.



سورنتینو افزود: می‌خواستم قصه ای درباره یک مرد 50 ساله که هنوز در عوالم کودکی سیر می کند بسازم.این دستمایه مرا به وجد می آورد.بعد ایده شکنجه گر پیر آلمان نازی به میان آمد و با قرار دادن این دو شخصیت مقابل یکدیگر قصه فیلم "اینجا باید همانجا باشد" شکل گرفت.