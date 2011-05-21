کنسرت گروه "خجسته" برگزار می شود

سوسن اصلانی سرپرست گروه موسیقی خجسته با اعلام خبر در خصوص کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : کنسرت این گروه موسیقی در دو بخش آواز بیات ترک و دستگاه شور بر روی اشعاری از شاعران معاصر چون سهراب اصلانی و طلعت وزیری و همچنین قطعاتی از اشعار حافظ به روی صحنه می رود.

این آهنگساز در ادامه افزود : بخش نخست این کنسرت در آواز بیات ترک آغاز می شود و در دستگاه شور به پایان می رسد و درقسمت دوم قطعات با دستگاه شور و در آواز بیات ترک به پایان می رسد؛ در واقع بخش عمده ای از این کنسرت جنبه آموزشی دارد و به نوعی نمایانگر شیوه مدلاسیون از دستگاه شور به آواز بیات ترک است.

لازم به ذکر است رحمان مرادی نوازنده تار، محمد یوسفی نی، محمدباقر زینالی کمانچه، نازنین قاسمی عود، هادی محمدی سه تار و فاطمه سید محمد تنبک و دف، از جمله نوازندگان گروه موسیقی خجسته هستند.