مناسب سازی اماکن برای معلولان در ایجاد عدالت اجتماعی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم تکاملی ظهر شنبه در مراسم آغاز بکار آسانسور بهزیستی صومعه سرا افزود: این اقدام باعث ایجاد آگاهسازی مدیران و مسئولان اجرایی شهرستان می شود تا آنان نیز به فکر ایجاد بستری مناسب برای حضور همه اقشار جامعه از جمله معلولان در سطح جامعه داشته و زمینه ساز رشد، شکوفایی و توانمندی های معلول باشند.

وی تصریح کرد: پیام این اقدام به مسئولان ادارات این است که بهزیستی بعنوان مدافع امور معلولان، مناسب سازی را از خود شروع کرده و این انتظار را دارد که سایر ادارات در راستای تکریم ارباب رجوع به ویژه تکریم حقوق معلولان، مناسب سازی محیط اداری خود را در دستور کار قرار دهند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان صومعه سرا نیز در این مراسم هزینه راه اندازی آسانسور را هفتاد و پنج میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این آسانسور دسترسی آسان معلولان را به تمامی قسمت های این اداره برای انجام امور آسان کرده و گامی مهم برای تکریم ارباب رجوع و از همه مهمتر قشر وسیع جامعه هدف بهزیستی که همان معلولان است.

اسماعیل مهدی زاده بر ضرورت مناسب‌ سازی اماکن عمومی و فضاهای شهری برای افراد نابینا و کم بینا در این شهرستان تاکید کرد و افزود: در جامعه بستر مناسب باید برای فعالیت معلولان فراهم شود تا آنان به دلیل داشتن محدودیت از حضور در اجتماع محروم نباشند.