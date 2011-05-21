مراکز آموزشی شهید خدایی و شهید رهبری دانشجوی علمی کاربردی می پذیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمدحسن، برنامه های جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را مورد توجه قرار داد و از تمامی همکاران بخش خصوصی جهت اجرای سیاستهای جدید سازمانی دعوت به همکاری کرد.

وی هماهنگی و همراهی بخش خصوصی و دولتی را لازمه تحقق اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانست و با تشکر از زحمات دست اندر کاران این بخش، بر تلاش همه جانبه برای تحقق ماده 21برنامه پنجم توسعه تاکید کرد.

این مسئول همچنین تشکیل سازمان ملی مهارت و رسالت سنگین این سازمان را مورد توجه قرار داد و تلاش برای استقرار نظام ملی مهارت و فن آوری را یک وظیفه مهم برای تمامی همکاران مجموعه آموزش فنی و حرفه ای دانست.

وی افزود: استقرار این نظام موجب تحول شگرف و چشمگیر در توسعه و آبادانی خواهد داشت و با یاری خداوند در آینده ای نزدیک شاهد ثمرات آن در جامعه خواهیم بود.

ارائه آموزشهای فنی منجر به ایجاد اشتغال برای منطقه ضروی است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، ارائه آموزشهای فنی منجر به ایجاد اشتغال را برای منطقه بسیار ضروی دانست و نیازسنجی از بازار کار را ضروری و کلیدی برای کمک به رفع مشکل بیکاری در استان برشمرد.

محمدحسن همچنین به همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه جامع علمی کاربردی در زیر چتر سازمان ملی مهارت اشاره کرد و از اجرای دوره های پودمانی علمی کاربردی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خدایی و شهید رهبری شهرستان کرج، در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی افزود: این حرکت در راستای ارتقای سطح دانشهای مهارت محور صورت می گیرد.

محمدحسن با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح علمی مربیان در بخش خصوصی و دولتی ، نیاز بازار کار به افراد دارای تخصص و مدراک تحصیلی حرفه ای و مهارت محور را مورد توجه قرار داد و این امر را بسیار مهم دانست.