توان مهندسی آستان قدس رضوی مورد توجه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید احمد علوی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی بیان داشت: شخصیت‌ های بسیاری که از نقاط مختلف جهان اسلام از فضای بی‌ نظیر حرم مطهر رضوی بازدید می‌ کنند، اذعان دارند که فضاهای ایجاد شده به جهات معماری، قرینه ‌سازی و در مجموع فراهم‌ سازی فضایی معنوی و دلنشین، قابل توجه است.

وی افزود: این معماری می ‌تواند به‌ عنوان الگویی برای توسعه اماکن مذهبی دنیا از نظر هنرهای مختلف کاشی ‌کاری، آینه ‌کاری، منبت ‌کاری قرار بگیرد.

در این مراسم از سوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، خلیل اکبری شاندیز به عنوان معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی معرفی شد.

علوی ضمن تأکید بر قداست و جایگاه خاص آستان ملکوتی حضرت رضا(ع) در جامعه اسلامی گفت: از مسئول جدید خواسته ایم در سیاست گذاری ها ضمن ارائه آثار بدیع با اسلوب ‌های فنی و مطلوب که بتواند به عنوان الگو در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد، در جهت حفظ، نگهداری و بازسازی بیوتات و اماکن متبرکه رضوی به عنوان سرمایه ‌های ارزشمند فرهنگی، هنری معماری اهمیت دارد تلاش کنند.