انهدام شبکه جاسوسی وابسته به سیا/ بازداشت 30 جاسوس آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه مهمی آورده است:

با عنایات الهی و در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی و ضداطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در داخل و خارج از کشور، شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا شناسایی و متلاشی شد.

این شبکه که ازجانب تعداد قابل توجهی از برجسته ترین افسران اطلاعاتی عملیاتی سازمان سیا در چند کشور جهان راه اندازی شده بود و با استفاده از پوشش ها و دام های گوناگون از قبیل ارائه ویزا، وعده اقامت، اشتغال و تحصیل در خارج از کشور و نیز با پوشش مراکز کاریابی درصدد فریب عده ای از شهروندان، تخلیه اطلاعاتی و به جاسوسی واداشتن آنها بود، با تلاش هوشمندانه و مخلصانه فرزندان فداکار شما، در سلسله عملیات گسترده تعقیب و مراقبت (در داخل و خارج از کشور)، نفوذ، فریب و دوبل سازی، شناسایی و منهدم شد.

در این اطلاعیه افزوده شده است: از انبوه اطلاعات حاصل از این شبکه مشخص شد که افسران سازمان سیا با بهره گیری از پایگاه های متعدد و متنوع اطلاعاتی و نیز با استفاده از سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا در چندین کشور (به ویژه امارات متحده عربی، مالزی و ترکیه) با تعقیب هدف جمع آوری اطلاعات از مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و از حوزه های انرژی هسته ای، صنایع هوایی و دفاعی و بیوتکنولوژی، در عین حال گردآوری اطلاعات بسیار ریز درباره لوله های نفت و گاز، شبکه های برق و مخابرات کشور، فرودگاه ها و گمرکات کشور، امنیت شبکه های ارتباطی و بانکی و مواردی از این قبیل را نیز بعنوان دیگر اهداف اطلاعاتی به عوامل خود ابلاغ کرده بودند که جمع آوری اطلاعات ریز پیش گفته دقیقا در جهت اهداف عملیاتی و خرابکارانه سازمان سیا بوده و بدیهی است که این اقدام خصمانه، از حافظه وزارت اطلاعات زدوده نخواهد شد.

روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود افزوده است: نیروهای زبده و مومن وزارت اطلاعات در رویارویی جانانه خویش با عوامل سازمان سیا، با اقدامات متعدد و متنوع اطلاعاتی، ضداطلاعاتی و عملیاتی، تعداد 30 نفر از جواسیس آمریکا را بازداشت کردند.

همچنین برای کسب اطلاع از سایر اهداف و اقدامات حریف و به منظور ارسال اطلاعات فریب برای آن سرویس، در عملیات معکوس اطلاعاتی اقدام به دوبل کردن تعدادی از جاسوسانی که به استخدام سازمان سیا درآمده بودند شد اما درباره عواملی که ناخواسته و ناآگاهانه به دام جواسیس آمریکایی افتاده بودند، با فراخوانی و مطلع کردن آنها از خطرات پیش رو، ارتباط آنها با حریف قطع شد.

به این ترتیب نه تنها تهاجم سنگین اطلاعاتی سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا خنثی شد، بلکه تعداد 42 نفر از افسران اطلاعاتی عملیاتی آن سازمان در کشورهای مختلف نیز مورد شناسایی دقیق دستگاه اطلاعاتی کشور قرار گرفتند.

وزارت اطلاعات در این اطلاعیه با تاکید مجدد برعهد ناگسستنی خویش با حضرت امام خمینی(ره)، شهدای به خون خفته انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ملت عزیز و همیشه در صحنه ایران اسلامی، از مردم شریف و فهیم کشورمان استدعا دارد فرزندان فداکار خود را در مسیر مبارزه سخت، پیچیده و دائمی با توطئه های استکبار جهانی یاری کرده و موارد مشکوک را به ستاد خبری این وزارتخانه به شماره 113 گزارش کنند.

همچنین توصیه می شود نسبت به تماس ها و ارتباطات مشکوکی که در پوشش دعوت به تحصیل، اشتغال یا اقامت در خارج از کشور، اخذ ویزا و نیز نظرسنجی های تلفنی بدون منشاء معتبر، نهایت دقت را داشته باشند.