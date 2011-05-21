مسابقه "راهبردهای جهاد اقتصادی" ویژه کارگران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه طرح آموزشی توسعه نماز انجمن های اسلامی در واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی استان برگزار شد، گفت: با توجه به نهضتی که برای تحقق جهاد اقتصادی در استان در حال انجام است، کارگران نیز می توانند نظریات تخصصی و اقتصادی خود را در زمینه کاری خویش عرضه کنند و در آزمونی به نام راهبردهای جهاد اقتصادی شرکت کنند.

وی افزود: هر کارگری در حوزه فعالیت خودش می تواند تأثیر گذار باشد و گامی هر چند کوچک در راستای تحولات مثبت در محیط کاری خویش بردارد.

وی افزود: بهترین اظهارنظرها و ایده ها که مبتنی بر دانش و تجربه تخصصی کارگران باشد، و منجر به تغییری هر چند کوچک در حوزه مربوطه شود در قالی کتابچه تدوین و در اختیار مدیران و مجریان قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه از بهترین ایده ها به نحو شایسته تقدیر خواهد شد، افزود: طرح هاو برنامه های پیشنهادی کارگران که در خط مقدم تولید و جهاد اقتصادی قرار دارند می تواند در تبیین وضعیت موجود به مدیران کمک کرده و در تصمیماتی که برای بهبود و ارتقاء شرایط گرفته می شود، تأثیر گذار باشد.

وی با اشاره به سال جهاد اقتصادی افزود: کارگران تلاشگر کارخانجات و مدیران واحدهای تولیدی رزمندگان خط اول عرصه جهاد اقتصادی هستند که در پیشبرد اهداف این حرکت حرف اول را می زنند.

وی بیان کرد: امید است کارگران با الگو گرفتن از معانی بلند و انسان ساز نماز در عرصه تولید، توزیع و خدمات قدم های بلندی بردارند.

وی افزود: جزئیات و محورهای این مسابقه کارگری به زودی برای عموم اطلاع رسانی می شود.