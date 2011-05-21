  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۱۲

تقی پور تاکید کرد:

افزایش 10برابری ظرفیت اینترنت تا پایان سال/ ظرفیت 470 گیگابیت می‌شود

افزایش 10برابری ظرفیت اینترنت تا پایان سال/ ظرفیت 470 گیگابیت می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت شبکه IP کشور به بیش از 43 گیگابیت بر ثانیه رسیده است، گفت: امیدواریم با تلاش های در دست اجرا این ظرفیت تا پایان سال جاری با افزایش 10 برابری به 470 گیگابیت بر ثانیه برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور شنبه در ششمین همایش روابط عمومی الکترونیکی با اشاره به شعار "دولت دهم، نخستین دولت الکترونیکی" تأکید کرد: با توجه به اینکه نیازهای ارتباطات صوتی نظیر تلفن ثابت و سیار در کشور برآورده شده و تمام واگذاری ها با حداقل هزینه و به صورت به روز انجام می شود، دولت دهم تمرکز عمده خود را روی توسعه ظرفیت شبکه IP کشور قرار داده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت شبکه IP به بیش از 43 گیگابیت بر ثانیه رسیده است، گفت: امیدواریم با تلاش های در دست اجرا، این ظرفیت تا پایان سال جاری با افزایش 10 برابری به 470 گیگابیت بر ثانیه برسد.
 
وی افزود: راه اندازی و ایجاد شبکه فیبرنوری در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات به منظور تأمین تمامی پهنای باند مورد نیاز ارائه خدمات الکترونیکی از سوی تمامی بخش ها از دیگر برنامه های تدوین شده در برنامه پنجم توسعه کشور محسوب می شود.
 
تقی پور ادامه داد: دولت آمادگی دارد تا الزام ایجاد روابط الکترونیکی را به دستگاه ها ابلاغ کند. بر این اساس مطالعات و کارشناسی های اولیه صورت گرفته و این موضوع در دستور کار بسیاری از دستگاه های دولتی قرار دارد.
کد مطلب 1316981

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها