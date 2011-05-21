به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور شنبه در ششمین همایش روابط عمومی الکترونیکی با اشاره به شعار "دولت دهم، نخستین دولت الکترونیکی" تأکید کرد: با توجه به اینکه نیازهای ارتباطات صوتی نظیر تلفن ثابت و سیار در کشور برآورده شده و تمام واگذاری ها با حداقل هزینه و به صورت به روز انجام می شود، دولت دهم تمرکز عمده خود را روی توسعه ظرفیت شبکه IP کشور قرار داده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت شبکه IP به بیش از 43 گیگابیت بر ثانیه رسیده است، گفت: امیدواریم با تلاش های در دست اجرا، این ظرفیت تا پایان سال جاری با افزایش 10 برابری به 470 گیگابیت بر ثانیه برسد.

وی افزود: راه اندازی و ایجاد شبکه فیبرنوری در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات به منظور تأمین تمامی پهنای باند مورد نیاز ارائه خدمات الکترونیکی از سوی تمامی بخش ها از دیگر برنامه های تدوین شده در برنامه پنجم توسعه کشور محسوب می شود.

تقی پور ادامه داد: دولت آمادگی دارد تا الزام ایجاد روابط الکترونیکی را به دستگاه ها ابلاغ کند. بر این اساس مطالعات و کارشناسی های اولیه صورت گرفته و این موضوع در دستور کار بسیاری از دستگاه های دولتی قرار دارد.