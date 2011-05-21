لزوم اتخاذ استراتژی یکپارچه عربی برای مقابله با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر امروزدرمقاله ای که به قلم "احمد خلیل" به رشته تحریر در آمد با اشاره به قضیه فلسطین می نویسد: باید تلاش ها را افزایش داد تا بتوان نظر کشورهای بیشتری را در قبال به رسمیت شناختن مسئله فلسطین جلب کرد و همچنین نگاه های بین المللی را منعطف به این موضوع کرد تا درحقیقت زمینه ای برای آن شود تا در سپتامبر آتی در نشست سران کشورهای جهان تشکیل کشور مستقل فلسطین براساس مرزهای 1967 به پایتختی قدس شریف را به رسمیت بین المللی برسد.

درادامه این مقاله تاکید شد: آینده ملی فلسطین تا حد زیادی به یکپارچگی و همدلی همه گروه ها، اقشار و طبقات ملت فلسطین خواه آنانی که در سرزمین های اشغالی زندگی می کنند و خواه آنان که آواره اند بستگی دارد و این امر محقق نمی شود مگر با ایجاد یک استراتژی که همه آحاد ملت فلسطین بر آن توافق داشته باشند. و این استراتژی می تواند ضامن محقق شدن اهداف آتی فلسطینیان شود.

احمد خلیل خاطر نشان کرد: بالطبع این استراتژی فلسطینی می تواند زمینه و مقدمه ای برای اتخاذ یک استراتژی یکپارچه عربی به منظور مدیریت کردن نزاع و درگیری با رژیم صهیونیستی باشد.

به نوشته این تحلیلگر عرب زبان باید سازوکاری را وضع کرد که به وجود نیامدن مجدد اختلافات فلسطینی را تضمین کند بنابراین تنها آشتی ملی فلسطینی بدون آنکه همراه با یک دیدگاه واحد در مسائل ریشه ای و اساسی باشد در نزاع با رژیم صهیونیستی کفایت نمی کند.

الوطن ادامه می دهد: از دیگر سو باید یک استراتژی یکپارچه عربی که استراتژی ملی و یکپارچه فلسطینی را در خود جای دهد، وجود داشته باشد تا به واسطه آن حرکات و فعالیت های قومی عربی و ملی فلسطینی هدایت و ارشاد شود.

احمد خلیل درپایان می نویسد: این استراتژی می تواند خانه داخلی عربی و فلسطینی را در برابر بروز اختلافات مصون نگه دارد.