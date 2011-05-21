علی صالح آبادی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست کارگروه مشترک سازمان بورس و وزارت تعاون در روز چهارشنبه هفته گذشته خبرداد و گفت: این جلسه با هدف آشنایی بخش تعاون کشور با بورس و نحوه همکاری متقابل برگزار شد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در این جلسه حوزه های مختلف بورس و فرابورس و فعالیتهای آنها را به دوستان وزارت تعاون معرفی کردیم، تصریح کرد: مسئولان وزارت تعاون شناخت مناسبی از فعالیتهای بورس در این جلسه پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه این جلسه برای شناخت بیشتر بخش تعاون با ظرفیتها، امکانات و پتانسیلهای بورس برگزار شد، تشکیل کارگروه مشترک را باعث آشنایی بیشتر دو طرف با نحوه فعالیتهای یکدیگر دانست و افزود: همچنین مقرر شد که بزودی جلسه دیگری در وزارت تعاون با حضور مسئولان سازمان بورس برگزار شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا می توان این جلسه را مقدمه ای برای حضور بخش تعاون در بورس کشور برشمرد؟، گفت: این جلسه به منظور آشنایی هر چه بیشتر تعاون از بورس کشور برگزار شد در اصل یکی از مهمترین عوامل برای گسترش همکاری ها، شناخت دقیق از ظرفیتها و پتانسیلهای متقابل است.

وی در پاسخ به این مطلب که وزارت تعاون خواستار ایجاد یک تابلوی مخصوص در بورس برای بخش تعاون شده است، گفت: طرح این موضوع به پس از مرحله شناخت دو طرف از فعالیتهای یکدیگر خواهد بود که در آن زمان جزئیات و جمع بندی های دو طرف در مورد این بحث مطرح خواهد شد.

صالح آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بورس با حضور بخش تعاون در بورس مخالفت کرده است و پیشنهاد حضور آنها در فرابورس را مطرح نموده یا خیر؟ عنوان کرد: تا زمانیکه شناخت از سوی دو طرف نسبت به یکدیگر کامل نشود، نمی توان نحوه همکاری را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر نخستین نشست کارگروه مشترک سازمان بورس و وزارت تعاون با حضور علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و عبدالحمید غریب رضا معاون وزیر تعاون در سازمان بورس برگزار شد.

در این نشست، ارکان مختلف بازار سرمایه، نحوه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالای ایران، نحوه پذیرش شرکت ها، ساختار شرکت های کارگزاری، حسابرسان معتمد و نهادهای مالی از سوی مدیران سازمان بورس برای حاضران تشریح شد.