حضور مخترع جوان گلستان در مسابقات بین المللی سه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نجاتی دانشجوی مهندسی برق- قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با اختراع و ثبت قفل میل ریش تریلر( lock of the kingpin for trailer) برای حضور در نمایشگاه و مسابقات بین المللی اختراعات سه کشور کره جنوبی، لهستان و سوئد دعوت شد.

نجاتی در این زمینه گفت: قفل میل ریش تریلر قفلی است که از سرقت تریلر(واگن،تعقیب کننده) که توسط کشنده حمل می شود، جلوگیری می کند.



مخترع جوان با اشاره به این مطلب که طبق آمار وزارت راه و ترابری کشور حمل و نقل جاده ای موفق تر از حمل و نقل ریلی بوده است، هدف از این اختراع را افزایش ضریب آسایش ناوگان حمل و نقل جاده ای عنوان کرد.



وی افزود: این قفل همانند چشم انسان است که بر روی میل ریش نصب شده و از قرار گرفتن میل در صفحه ریش جلوگیری می کند.

نجاتی در ادامه تصریح کرد: زمانی که راننده کشنده محل پارک تریلر(واگن، تعقیب کننده) را انتخاب می کند، آن را پارک و می تواند قفل را روی میل براحتی حتی با دست نصب کند.

وی عنوان کرد: تنها روش باز کردن این قفل کلیدی است که برای این منظور طراحی شده و در دست راننده است.



گفتنی است نمایشگاه بین المللی اختراعات سوئد در مهرماه ، لهستان در آبان ماه و کره جنوبی در آذر ماه سال جاری و با حمایت مستقیم سازمان مالکیت فکری ملل متحد WITO و فدراسیون جهانی مخترعین IFIA برگزار خواهد شد.

لازم به یادآوری است در این اختراع نام دکتر سید زهرا سید النگی ، رئیس باشگاه پژوهشگران واحد آزادشهر نیز بعنوان همکار به چشم می خورد.