بوش به خاطر ترس از لابي صهيونيست هرگز بر اسراييل فشار نمي آورد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اسماعيل بهاء الدين تحليلگر مقيم واشنگتن در گفتگو با شبكه خبري الجزيره ، گفت : نبايد انتظار داشتيم كه بوش واقعا بر شارون فشار وارد كند.

به گفته وي ، انتقادهاي بوش از اسراييل در ساخت ديوار امنيتي ، خيلي جدي نيست و تغييري در موضع آمريكا و شخص بوش در قبال اسراييل ايجاد نخواهد شد.

بهاء الدين با اشاره به نياز شديد بوش به يهوديان مقيم آمريكا ، تصريح كرد بوش نمي تواند واقعا به شارون و اسراييل فشار وارد كند زيرا با مشكلات زيادي در عراق و افغانستان ونقاط ديگر مواجه است و نمي خواهد با فشار بر اسراييل وقرار گرفتن در مقابل لابي يهودي ، مشكل جديدي براي خود ايجاد كند.

وي منظور بوش از لزوم مبارزه ابومازن با تروريسم را از بين بردن انتفاضه خواند .

اين تحليلگر گفت : بوش ماموريت تامين امنيت اسراييلي ها را به ابومازن داده است يعني ابومازن به جاي اينكه امنيت ملت فلسطين را تامين كند مكلف به تامين امنيت اسراييلي ها شده است .

وي گفت ابومازن در چالش سختي گرفتار شده است .

بهاء الدين در مورد سفر آينده شارون به واشنگتن واينكه آيا بوش بر شارون فشار وارد مي كند ، اظهار داشت من اعتقاد ندارم كه بوش دست به چنين كاري بزند و تغييري در سياستهاي خود نسبت به اسراييل ايجاد كند.

اين تحليلگر افزود : بوش با مشكلات فزاينده اي در عراق مواجه شده و اقتصاد اين كشور در بدترين شرايط خود قرار دارد بنابراين وي نمي تواند نظرات لابي قدرتمند يهود در آمريكا را كه براي پيروزي مجدد به كمك آنها نياز دارد، ناديده بگيرد.

گفتني است بوش در ديدار با ابومازن تنها به انتقاد ظاهري از اسراييل دست زد اما ابومازن را مكلف به تلاش براي مبارزه با انتفاضه و تامين امنيت اسراييلي ها كرد.