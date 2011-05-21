آب و حاشیه نشینی مهمترین چالشهای البرز است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسن امامی رضوی صبح شنبه با بیان این مطلب در سومین اجلاس معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در کوهسار اظهار داشت: تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و همچنین بهره مندی مردم مناطق حاشیه ای از خدمات مورد نیاز بهداشتی از مهمترین معضلاتی است که این استان با آن مواجه است.

وی افزود: این موارد از نکات قابل تاملی است که باید از سوی شورای سلامت استان به دقت مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه با برنامه ریزیهای صورت گرفته باید عقب ماندگی های حوزه بهداشت و درمان در سطح استان جبران شود، خاطر نشان کرد: افزایش جمعیت و توسعه غیرقابل پیش بینی استان نیازمند برنامه ریزی منسجم مسئولان است که باید برای آن تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی یادآورشد: تامین زیرساختهای مورد نیاز برای ماندن و فعالیت پزشکان متخصص از اهم مواردی است که می تواند کاستی های موجود را در این حوزه کاهش دهد.

معاون درمان وزارت بهداشت و درمان تصریح کرد: مباحث پیشگیری و مولفه های اجتماعی سلامت البرز نیازمند همت بیشتری از سوی مسئولان استان است که با تمرکز بیشتر می تواند خروجی مناسبی در این حوزه به شمار رود.