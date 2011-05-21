۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

حاجی‌پور با پیروزی آغاز کرد/ پاپی به کشتی‌گیر هندی باخت

کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم تیم ملی فرنگی کشورمان مبارزات خود در بیست و چهارمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا را با پیروزی آغاز کرد اما پاپی به کشتی گیر هندی باخت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از بعدازظهر امروز شنبه در سالن "یونوس آباد" شهر تاشکند آغاز شد که در وزن 55 کیلوگرم محسن حاجی پور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم برابر "کانگ سریجان" از تایلند به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد.

ملی پوش کشورمان در تایم اول با نتیجه 2 بر صفر "سریجان" را شکست داد و در تایم دوم نیز با نتیجه 5 بر صفر حریف تایلندی را از پیش رو برداشت.

در وزن 60 کیلوگرم عبدالمحمد پاپی که در دور اول استراحت داشت، در دور دوم به مصاف "کومار" از هند رفت. در وقت اول کشتی گیر کشورمان با نتیجه 3 بر صفر نتیجه را به حریف هندی واگذار کرد. در وقت دوم پاپی با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست داد تا کار به وقت سوم کشیده شود. در وقت سوم کشتی گیر هندی توانست با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسد تا پاپی به گروه شانس مجدد برود. در صورت راهیابی کشتی گیر هندی به فینال، پاپی باید برای کسب مدال برنز مبارزه کند.

