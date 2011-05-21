تصویربرداری"برای او"در دزفول به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کوتاه، داستان زندگی پیرمرد صیادی را روایت می کند که به جای صید همیشگی اش، وسیله خاصی را از رودخانه بیرون می کشد و به همراه خود به خانه می برد.

این فیلم در مرکز آفرینشهای هنری شهرستان دزفول در طی هشت جلسه فیلمبرداری شده است و اکنون در مرحله تدوین و صداگزاری است و به گفته کارگردانش در این فلیم برای اولین بار به سراغ موضوعی رفته ام که سالهاست درباره اش دغدغه داشته و سالهاست که می خواهد درباره اش فیلم بسازد. در این سالها هر بار به بهانه ای یا به دلایلی، این مهم را به تعویق می انداخته تا با محتوا و ساختاری متفاوت به سراغش برود. آشنازدایی از عناصر ثابت و کلیشه ای این ژانر، یکی از اهداف من در این فیلم بود. تمام تلاشم را هزینه کردم تا اسیر کلیشه های مرسوم نشوم.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار امیر علی ویسی، دستیار تصویربردار مهدی پیوسته و رضا خاقانی، صدابردار هادی ساعدمحکم، عکاس رضا چراغ چشم، تصویربردار پشت صحنه بابک زراعتی، منشی صحنه فاطمه سیاح طرفی، طراح صحنه و لباس حمید نورآبادی، تدوین و صداگذاری فرید دغاغله، بازیگر محمدرضا صانعیان، امور تولید حسین علیزاده، مدیر تولید علیرضا مهدویان پور و تهیه کننده حوزه هنری استان خوزستان است.