دوره های آموزش فنی و حرفه ای به شکل پودمانی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حاج لو بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این دوره های آموزشی از مقطع کاردانی تا دکترای تخصصی امسال در قالب پنج دوره پودمانی برگزار می شود و آموزش دیدگان مدرک تحصیلی انشگاهی می گیرند.

وی با اشاره به افزایش دو برابری اعتبار تجهیز مراکز فنی و حرفه ای استان بوشهر گفت: این میزان اعتبار از 480 میلیون تومان پارسال به یک میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

معاون پشتیبانی و امور مجلس و استان های سازمان فنی و حرفه ای کشور در ارتباط با کل اعتبار مراکز فنی و حرفه ای کشور گفت: اعتبار تجهیز مراکز فنی و حرفه ای کشور در سال جاری را 400 میلیارد ریال است.

حاج لو گفت: طبق برنامه ریزی امسال سه میلیون نفر در کشور آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا می گیرند که 750 هزار نفر در مراکز دولتی و دو میلیون و 250 هزار نفر در مراکز خصوصی آموزش های متناسب با نیاز هر منطقه را فرامی گیرند.

وی با اشاره به جایگاه علمی آموزش دیدگان این مراکز اظهار داشت: پارسال رتبه آموزش دیدگان در المپیادهای جهانی 16 بود که مهر امسال این المپیاد در لندن برگزار می شود و امیدواریم جزو پنج کشور برتر باشیم.