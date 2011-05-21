محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هیئت ورزش‌های رزمی استان قم در دو ماه آغازین سال‌ روزهای پر‌کار و شلوغی را پشت سر می‌گذارد و علاوه بر رقابت‌های مختلف که در سطح استان برگزار می‌شود، به مسابقات متنوعی در عرصه قهرمانی کشور نیز اعزام داشته و داریم.



وی ادامه داد: یکی از این رقابت‌ها ووینام کشور و انتخابی تیم ملی است که طی آن تیمی متشکل از 10 رزمی‌کار به نمایندگی از هیئت ورزش‌های رزمی استان قم را به آن اعزام می‌کنیم تا شاهد موفقیت ورزشکاران شاخص این رشته در تقابل با حریفان خود از استان‌های دیگر باشیم.



دبیر هیئت ورزش‌های رزمی استان قم یادآور شد: در این تیم علی و فیروز مختاری، قادری، قنبری، رضایی، حسین زاده، قربانی، صفری، احمد لو و اکرام فر در قالب تیم ووینام استان قم، نفراتی هستند که برای کسب مقام و مدال با حریفان خود پیکار می‌کنند.



ووینام یکی از رشته‌های زیر مجموعه ورزش‌های رزمی



وی با اشاره به رشته ورزشی ووینام خاطرنشان کرد: ووینام از جمله رشته‌هایی است که در کنار رزمی، کیک‌بوکسینگ و موی‌تای، جوجیتسو و کوبودو رشته‌های زیر مجموعه هیئت‌ ورزش‌های رزمی استان قم به شمار می‌رود و در قم استعدادها و طرفدارانی بسیار زیادی نیز دارند.



رقابت مدعیان قهرمانی ووینام کشور در اردبیل



رشیدی بیان داشت: شرکت کنندگان در پیکارهای ووینام قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای کسب مقام‌های برتر اوزان مختلف در این رشته رقابت خود را از فردا به مدت سه روز در اردبیل برگزار می‌کنند که با توجه به آمادگی خوبی که در بین نفرات اعزامی قم وجود دارد، انتظار کسب مدال و سهمیه عضویت در تیم ملی ووینام را نیز داریم.



افتخار آفرینی رزمی کاران قمی در رشته های مختلف رزمی



وی تاکید کرد: این رشته ورزشی از رشته‌های پر مدال و افتخار آفرین برای ورزش قم در سال جاری خواهد بود، ضمن اینکه در رشته هایی نظیر کوبودو و جوجیتسو همراه با کیک بوکسینگ افتخارات زیادی داشته ایم که آخرین آن آبان ماه سال گذشته بود که در مسابقات انتخابی و قهرمانی جوجیتسو بانوان کشور چهار نماینده داشتیم که سه نفر از آنها توانستند با کسب نشان‌های طلا و نقره به افتخارات قابل توجهی دست یابند.



قهرمانی بانوان قمی در جوجیتسو کشور



دبیر هیئت ورزش‌های رزمی استان قم اضافه کرد: آخرین پیکارهای انتخابی تیم ملی جوجیتسو بانوان کشورمان که با هدف شناخت برترین‌ها برای دعوت به اردوی آماده‌سازی این تیم به منظور شرکت در مسابقات آسیایی به میزبانی هیئت ورزش‌های رزمی استان قم برگزار شد و با قهرمانی تیم قم به پایان رسید.



وی عنوان کرد: با توجه به حساسیت این مسابقات به واسطه انتخابی بودن برای اعزام به مسابقات برون‌مرزی، جوجیتسو کاران 17 استان در این دوره از پیکارها با یکدیگر به رقابت پرداختند و طی آن این بانوان تیم قم بودند که عنوان قهرمانی در هر دو بخش به خود اختصاص دادند.



رشیدی افزود: تیم اعزامی ووینام قم به پیکارهای انتخابی تیم ملی در اوزان منهای 51، 54، 57، 60، 64، 67، 72، 77، 81 و به اضافه 90 کیلوگرم با حریفان خود به رقابت می پردازند.

