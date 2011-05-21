مردم لغو معاهده سازش را خواستار شدند / تظاهرات علیه فساد و سیاستهای رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع خبری از برگزاری تظاهرات هزاران نفری در امان و برخی شهرهای بزرگ اردن علیه فساد و سیاستهای حکومت خبر دادند.

تظاهرات کنندگان خواستار برکناری "معروف البخیت" نخست وزیر و انحلال پارلمان این کشور شدند.آنها همچنین به کار گیری خشونت ضد فعالان سیاسی در روز نکبت(سالروز اشغال فلسطین) را محکوم کردند.



همچنین تظاهراتی در نزدیکی سفارت رژیم صهیونیستی در کوی "الرابیه" برگزار شد که طی آنها تظاهرات کنندگان خواستار لغو معاهده سازش امضا شده میان اردن با این رژیم درسال 1994 و تعطیلی سفارت آن شدند.

در شهر "الطفیله" در 180 کیلومتری جنوب امان، صدها تظاهرات کننده علاوه بر شعارهای ضد دولتی پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود البخیب باید برکنار شود، زیرا نتوانسته است اصلاحاتی را که پادشاه اردن وعده داده بود ، عملی کند.

همچنین در شهر "الزرقاء" در30 کیلومتری امان و در "الکراک" در 120 کیلومتری پایتخت، تظاهراتی برگزار شد و تظاهرات کنندگان علاوه بر اعتراض به سیاستهای دولت از آزادی خالد شاهین بازرگان مشهور که متهم به فساد مالی است انتقاد کردند.

خبر دیگر اینکه "ناصر جوده" وزیر امور خارجه اردن ضمن استقبال از سیاستهای خاورمیانه ای آمریکا افزود: امیدواریم که سخنرانی باراک اوباما و سیاستهای این کشور درباره خاورمیانه عملی شود.

شایان ذکر است که این تظاهرات در اردن پس از چندین هفته آرامش دراین کشور برگزار شده است. عبدالله دوم شاه اردن وعده انجام اصلاحات را داده بود.