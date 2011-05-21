به گزارش خبرنگار مهر، دو کنکور سراسری و دکتری سال 90 فردا در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با حضور معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی می شود.

معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فردا با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تدابیر، برنامه ها و اقدامات خود را برای برگزاری دوره های دکتری با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در میان می گذارند.

در این جلسه، شرایط برگزاری کنکور دکتری و ارتقا تحصیلات تکمیلی با رویکرد انطباق آن با قانون موضوع بحث و بیان دیدگاه های اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و معاونان وزارت علوم می شود.