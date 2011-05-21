  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

با حضور مسئولان وزارت علوم؛

کنکور سراسری و دکتری90 در مجلس بررسی می‌شود

کنکور سراسری و دکتری90 در مجلس بررسی می‌شود

نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی فردا یکشنبه اول خردادماه، دو کنکور سراسری و دکتری 90 را با حضور معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو کنکور سراسری و دکتری سال 90 فردا در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با حضور معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی می شود.

معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فردا با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تدابیر، برنامه ها و اقدامات خود را برای برگزاری دوره های دکتری با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در میان می گذارند.

در این جلسه، شرایط برگزاری کنکور دکتری و ارتقا تحصیلات تکمیلی با رویکرد انطباق آن با قانون موضوع بحث و بیان دیدگاه های اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و معاونان وزارت علوم می شود.

کد مطلب 1317024

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها