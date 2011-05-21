هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مازندران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران پیش از ظهر شنبه با حضور اعضای جدید در محل اتاق بازرگانی استان در ساری برگزار شد.

در این جلسه پس از رای گیری غلامرضا عشریه با 9 رای به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران انتخاب شد.

امید حاجیان برنجستانکی و عبدالحسین صادقی به ترتیب به نواب رئیس اول و دوم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران انتخاب شدند.

عبدالله مهاجر دارابی و محمد صادق نیکزاد به ترتیب به عنوان خزانه دار و منشی پنجمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران انتخاب شدند.

ابوالفضل مستشرق، بهروز صادقی، حسین هدایتی، محمد چلنگری، شمس علی هادیزاده، باقر اصفهانی،محمد کاوه، سبحان فیاض به عنوان اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره پنجم هستند.

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران در دوره پنجم متشکل از 15 نفر است.