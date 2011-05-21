صدور سند مالکیت برای 1.9 میلیون هکتار از اراضی ملی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، علی خیری ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات ثبت اسناد و املاک شهرستان چایپاره در خصوص صدور سند اراضی ملی آذربایجان غربی افزود: تاکنون این سازمان موفق شده برای بیش از یک میلیون و 950 هزار هکتار از اراضی ملی استان سند مالکیت به نام دولت صادر کند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه چهارم توسعه کشور، اداره کل ثبت اسناد متعهد شده بود 150هزار جلد سند در روستاهای بالای 75هزار خانوار صادر کند، اظهار داشت: این اداره کل با صدور 140هزار جلد سند به بیش از 90 درصد اهداف این برنامه دست یافته است.
تبدیل دفترچه های سند مالکیت به اسناد تک برگی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی همچنین در ادامه سخنان خود از تبدیل دفترچههای سند مالکیت به اسناد تک برگی به منظور تسهیل در امور اداری خبر داد و بیان داشت: با اجرای این طرح ضمن کاهش میزان مشکلات آماری در اداره کل، سیستم ثبت معاملات بروز رسانی، روند ثبت صدور اسناد اراضی تسهیل و امکان جعل اسناد کاهش می یابد.
فرماندار چایپاره نیز در این جلسه با بیان اینکه مردم این شهرستان از نظر دریافت سند مالکیت با مشکل روبهرو هستند؛ اجرایی نشدن ماده 331 مربوط به صدور سند مالیت را یکی از مشکلات عمده در این زمینه عنوان کرد و گفت: مسئولان ذی ربط باید به دنبال حل کردن این مشکل باشند.
مجید هاشمی با بیان اینکه طبق قانون باید برای شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت سند مالکیت صادر شود، اظهار داشت: باید برای رفع مشکلات مردم این قانون هر چه سریع تر اجرایی شود.
وی ضمن تاکید بر رعایت قانون در انجام امور شهروندان بیان داشت: باید در سال جهاد اقتصادی کارها با سرعت و جدیت بیشتر و قانون مداری انجام شود.
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