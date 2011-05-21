دستگیری دو سردسته شرکتهای هرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهنگ فر رئیس پلیس آگاهی استان یزد با تایید این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره شکایت مبنی بر کلاه برداری تحت عنوان شرکت های هرمی، پرونده در اختیار این پلیس قرار گرفت. با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، اکیپی از کارآگاهان زبده مسئول رسیدگی به این پرونده شدند. با استماع اظهارات شاکیان، محل اختفای دو کلاهبردار شناسایی شد و طی یک عملیات غافلگیرانه دو متهم دستگیر و در بازرسی از منزل مذکور، تعدادی جزوات آموزشی در رابطه با شرکت های هرمی کشف شد.

سرهنگ فرهنگ فر در ادامه این گزارش افزود: پس از انتقال متهمان به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات مشخص شد هر یک از متهمان نزدیک به 30 نفر زیر مجموعه و مبلغ تقریبی یکصد میلیون تومان از این طریق کلاهبرداری نموده اند. پس از اتمام تحقیقات، پرونده به همراه متهمان و مدارک مکشوفه به مراجع قضایی تحویل داده شد.