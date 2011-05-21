تولید 19 هزار خبر در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحمید حسینی افزود: در دنیای امروز چرخش قدرت به سمت رسانهها معطوف شده و روابط عمومیها نیز در این راستا باید خودشان را به این قدرت عظیم و تأثیرگذار مجهز کنند.
مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به ضرورت همکاریهای بینبخشی در ارتقاء سلامت مردم گفت: توجه مسئولان در بخش احداث خانه سالم، جاده ایمن، غذای ایمن و امنیت غذایی، تولید محصولات ارگانیک که ردپایی از سموم شیمیایی و حیوانی در آنها دیده نشود و... همگی در فرایند سلامت آحاد جامعه تأثیرگذار بوده و توجه به این مهم میتواند در آینده به طرز چشمگیری به کاهش بار بیماریها منجر شود.
حسینی با انتقاد به نگاه درمان محور در بخش سلامت جامعه گفت: در صورتی که بخش کوچکی از هزینههای سرسامآور درمان بیماریها را برای فرهنگسازی سلامت و آموزش همگانی سلامت اختصاص دهیم دیگر مجبور نخواهیم شد که تجهیزات گرانقیمت برای درمان بیماریها خریداری کنیم و نیز برای توسعه بخشهای درمانی از قبیل CCU و ICU هزینههای هنگفت پرداخت کنیم.
مدیر پایگاه خبری و اطلاعرسانی وبدا تصریح کرد: خوشبختانه نگاه مسئولان به ویژه مقام عالی وزارت در خصوص استفاده از ظرفیتهای حداکثری رسانهها برای ارتقای سطح دانش و فرهنگ سلامتی جامعه نگاه بسیار درست و قابل قبولی است بگونهای که با حمایت ایشان موفق شدیم برای نخستین بار در کشور مرجعیت علمی و رسمی اخبار حوزه بهداشت و درمان را با تأسیس پایگاه خبری و اطلاعرسانی وبدا در اختیار بگیریم.
وی افزود: در حال حاضر با کمترین امکانات موجود و کمترین هزینه، پایگاه خبری وب دا با تولید روزانه 20 خبر، گزارش و مصاحبه به عنوان مرجع معتبر و قابل اعتماد رسانهها، خبرگزاریها و نشریات و روزنامهها و نیز آحاد جامعه و مردم علاقهمند تبدیل شده است.
نظر شما