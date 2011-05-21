معافیت 272 فرزند پسر تحت حمایت امداد گلستان از خدمت سربازی

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع الله وفایی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران شهرستان افزود: علاوه بر این، 411 نفر از فرزندان مددجو در سال 89 کاهش تعرفه خدمت سربازی دریافت کردند.

رئیس کمیته امداد امام (ره) شهرستان کلاله نیزاعلام کرد: هزار و 396 دانش آموز و دانشجو در این شهرستان تحت حمایت این نهاد هستند.

سید عبدالرضا میری افزود: از مجموع این تعداد، هزار و 307 نفر آن را دانش آموز و 89 نفر آن را دانشجو تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اردوهای دانش آموزی بیان داشت: تعداد 257 نفر از دانش آموزان تحت حمایت در اردوهای سراسری خارج از استان چون شهرهای مشهد، اصفهان و .... و اردوی یک روزه داخل استان شرکت کرده اند.



وی با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی برای520 خانواده تحت حمایت این نهاد بیان داشت: تعداد300 نفر از سرپرستان خانواده در دوره آموزشی تحت عنوان نظام جامع آموزشی و تربیتی، 103 نفر از زوج های جوان در کلاس آموزش همسران جوان و تعداد 60 نفر از دختران در آستانه ازدواج در این کلاس ها شرکت کرده و در پایان دوره موفق به دریافت گواهینامه شده اند.

میری اظهار داشت: تعداد 57 نفر از خواهران بی سواد و کم سواد در کلاسهای آموزشی نهضت سواد آموزی که با همکاری کمیته امداد صورت گرفت شرکت و موفق به گذراندن دوره های تحصیلی مقدماتی و تکمیلی شدند.