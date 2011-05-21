۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

معافیت 272 فرزند پسر تحت حمایت امداد گلستان از خدمت سربازی

کلاله - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت کمیته امداد گلستان گفت: در سال گذشته 272 نفر از فرزندان پسر بالای 18 سال در خانواده های تحت پوشش که بیش از دو فرزند ذکور دارند از خدمت مقدس سربازی معاف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع الله وفایی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران شهرستان افزود: علاوه بر این، 411 نفر از فرزندان مددجو در سال 89 کاهش تعرفه خدمت سربازی دریافت کردند.

رئیس کمیته امداد امام (ره) شهرستان کلاله نیزاعلام کرد: هزار و 396 دانش آموز و دانشجو در این شهرستان تحت حمایت این نهاد هستند.

سید عبدالرضا میری افزود: از مجموع این تعداد، هزار و 307 نفر آن را دانش آموز و 89 نفر آن را دانشجو تشکیل می دهند.
 
وی با اشاره به اردوهای دانش آموزی بیان داشت: تعداد 257 نفر از دانش آموزان تحت حمایت در اردوهای سراسری خارج از استان چون شهرهای مشهد، اصفهان و .... و اردوی یک روزه داخل استان شرکت کرده اند.
 
وی با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی برای520 خانواده تحت حمایت این نهاد بیان داشت: تعداد300 نفر از سرپرستان خانواده در دوره آموزشی تحت عنوان نظام جامع آموزشی و تربیتی، 103 نفر از زوج های جوان در کلاس آموزش همسران جوان و تعداد 60 نفر از دختران در آستانه ازدواج در این کلاس ها شرکت کرده و در پایان دوره موفق به دریافت گواهینامه شده اند.
 
میری اظهار داشت: تعداد 57 نفر از خواهران بی سواد و کم سواد در کلاسهای آموزشی نهضت سواد آموزی که با همکاری کمیته امداد صورت گرفت شرکت و موفق به گذراندن دوره های تحصیلی مقدماتی و تکمیلی شدند.
