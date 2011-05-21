50 درصد صنایع لرستان تعطیلند/ بعضی شهرکهای صنعتی آب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید سعید موسوی ظهر شنبه در جمع صنعتگران استان لرستان در سخنانی با انتقاد از وضعیت اجرای مصوبات ستاد تسهیل صنعت اظهار داشت: متاسفانه با وجود برگزاری کارگروه ستاد تسهیل صنعت استان اما تاکنون هیچیک از مشکلات واحدهای صنعتی استان لرستان رفع نشده است.

وی با بیان اینکه بعد از تشکیل ستاد تسهیل استان حتی یک مشکل از مشکلات واحدهای صنعتی استان لرستان رفع نشده است، عنوان کرد: این درحالیست که از طرف بانکهای استان نیز اجرائیه هایی برای واحدهای صنعتی استان ارسال شده است.

واحدهای صنعتی لرستان مشکلات عدیده ای دارند

موسوی که به نمایندگی از واحدهای صنعتی استان لرستان سخن می گفت ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر سود وام هایی که بانک به واحدهای صنعتی استان پرداخت کرده از 12 درصد هم بالاتر رفته و به مرز 19 یا بیشتر رسیده است.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی لرستان مشکلات عدیده ای دارند، یادآور شد: این امر موجب ایجاد مشکلات فراوان روحی و روانی برای صاحبان واحدهای صنعتی استان شده است.

50 درصد واحدهای صنعتی لرستان تعطیل و غیرفعال هستند

نایب رئیس هیئت امنای شهرک های صنعتی دورود با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد واحدهای صنعتی لرستان تعطیل و غیرفعال هستند افزود: در حال حاضر به عنوان مثال در شهرک صنعتی شهرستان دورد و خرم آباد تنها سه یا چهار کارخانه در حال فعالیت است و مابقی تعطیل شده اند.

موسوی با اشاره به معضل بیکاری در استان لرستان بیان داشت: اگر می خواهیم که این معضل در استان مرتفع شود باید در راستای حمایت از واحدهای صنعتی و همچنین جلوگیری از تعطیل شدن این واحدها هرچه زودتر اقدامات لازم صورت گیرد.

انتقاد صنعتگران از عملکرد سازمان صنایع و معادن استان

وی با انتقاد از عملکرد سازمان صنایع و معادن استان لرستان نیز در سخنانی اظهار داشت: سازمان صنایع به جای اینکه مدافع و حامی صنعتگران استان باشد در عمل به شکل دیگری کار می کند.

نایب رئیس هیئت امنای شهرک های صنعتی دورود با تاکید بر انتصاب مدیران لایق در راس سازمان صنایع و معادن استان لرستان افزود: باید در راس این سازمان کسانی قرار گیرند که درد صنعت استان لرستان را بدانند.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم همکاری بانکهای استان نیز عنوان کرد: متاسفانه بانکهای استان در راستای اجرای مصوبات ستاد تسهیل هیچ گونه همکاری با صنعتگران و واحدهای صنعتی استان ندارند.

با صنعتگران لرستانی مانند یک مجرم و خیانتکار رفتار می شود

وی با بیان اینکه صنعتگران استان زمانی که برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه می کنند مانند یک مجرم و خیانتکار با آنها رفتار می شود، یادآور شد: عدم نقدینگی و معافیت مالیاتی نیز از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی استان لرستان به شمار می آید.

نایب رئیس هیئت امنای شهرک های صنعتی دورود با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جمع مردم خرم آباد در دور سوم سفر خود به استان لرستان ادامه داد: متاسفانه با وجود صحبتهای رئیس جمهور در زمینه معافیت 10 ساله مالیاتی واحدهای صنعتی اما هنوز این موضوع در استان لرستان اجرایی نشده است.

موسوی با تاکید بر حمایت از واحدهای صنعتی استان لرستان عنوان کرد: باید با کسی که تسهیلات بنگاههای زودبازده را گرفته ولی عملا هیچ گونه صنعت و اشتغالی ایجاد نکرده و کسی که با راه اندازی یک واحد تولیدی نسبت به ایجاد اشتغال در بیکارترین استان کشور اقدام کرده است تمایز و فرقی وجود داشته باشد.

شهرک های صنعتی که حتی آب آشامیدنی ندارند

نماینده صنعتگران استان لرستان همچنین با انتقاد از وضعیت شهرک های صنعتی استان لرستان نیز عنوان کرد: شهرک های صنعتی لرستان هیچگونه امکانات زیرساختی ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرک صنعتی شهرستان دورود حتی آب آشامیدنی هم ندارد چه برسد به دیگر امکانات زیرساختی مورد نیاز است.

موسوی با ارائه یک بیانیه با 10 بند که همه واحدهای صنعتی استان آن را امضا کرده بودند، عنوان کرد: ستاد تسهیل صنعت باید اقدامات لازم را در راستای اجرای این 10 بند انجام دهند در غیر این صورت این واحدها به مرحله ورشکستگی و تعطیلی خواهند رسید.