بنیاد توسعه کارآفرین زنان آذربایجان غربی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مریم دهقان ظهر شنبه در نشست خبری بمناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر با اشاره به اینکه مجوز راه اندازی این بنیاد از وزارت تعاون اخذ شده است، افزود: این شعبه در راستای ارائه تسهیلات بانکی فقط برای مراجعه بانوان در استان افتتاح می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: بانوانی که برای راه ‌اندازی واحد تولیدی شرایط کافی را دارند باید ابتدا با احراز شرایط دریافت تسهیلات نسبت به ثبت‌ نام در سایت ویژه بنیاد اقدام تا در صورت فراهم بودن مدارک مورد نیاز تسهیلات بانکی به آنها پرداخت شود.

وی همچنین از برگزاری جشنواره بانوی آسمانی طی هفته جاری در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره در سالن دو هزار نفری شهید باکری ارومیه در قالب برگزاری انواع برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برگزار می شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی برگزاری نمایشگاه حنانه برای ارائه محصولات فرهنگی، آموزش رایگان غذاهای سنتی و گل‌کاری را از مهم ‌ترین برنامه‌های جنبی این جشنواره عنوان کرد.

اجرای 150 برنامه فرهنگی طی هفته گرامیداشت مقام زن در آذربایجان غربی

دهقان با اشاره به تبادل تفاهمنامه همکاری با اداره کل آموزش پرورش آذربایجان غربی در راستای برگزاری اردوهای علمی ادامه داد: در این راستا طی تیر‌ماه امسال یک‌هزار و 800 نفر از دانش‌ آموزان ممتاز دختر دبیرستانهای استان در اردوهای علمی با حضور اساتید برجسته اعزامی از قم و تهران شرکت می کنند.

این مسئول در ادامه سخنان خود افزود: همچنین طی هفته جاری با مشارکت 20 دستگاه مختلف بیش از 150 عنوان برنامه متنوع با محورهای مختلف در مناطق مختلف استان شامل تجلیل از مادران شهدا، برپایی نشست‌های تخصصی شناخت سیره حضرت زهرا (س)، دیدار با ائمه جمعه و گفتمانهای دینی برگزار می شود.

دهقان حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی تمام عیار برای زنان مسلمان جهان معرفی کرد و گفت: زنان جوامع اسلامی با حضور درسنگر خانواده به عنوان یک مادر ودر اجتماع به عنوان مدافع عرصه های جهادی می توانند جامعه را به سوی تعالی و کمال سوق دهند.