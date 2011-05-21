«سیره و سرگذشت امام موسی صدر» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور جناب آقای «خلیل حمدان» مؤلف کتاب و عضو هیئت رئیسه جنبش امل و دکتر محمدعلی مهتدی، کارشناس مسایل لبنان و خاورمیانه برگزار میشود.
این نشست روز پنجشنبه ۵ خردادماه ساعت ۱۰ صبح در مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر به آدرس تهران، میدان هفت تیر، بالاتر از مسجد الجواد، کوچه شریعتی، شماره 10 واحد ۲ برگزار میشود.
کتاب «سیره و سرگذشت امام موسی صدر» در دوجلد به تازگی به همت انتشارات مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در دو جلد با ترجمه مهدی سرحدی منتشر شده است.
نشست رونمایی از تاب «سیره و سرگذشت امام موسی صدر» روز پنجشنبه پنجم خرداد 1390 برگزار میشود.
