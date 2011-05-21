«سیره و سرگذشت امام موسی صدر» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور جناب آقای «خلیل حمدان» مؤلف کتاب و عضو هیئت رئیسه جنبش امل و دکتر محمدعلی مهتدی، کارشناس مسایل لبنان و خاورمیانه برگزار می‌شود.



این نشست روز پنجشنبه ۵ خردادماه ساعت ۱۰ صبح در مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر به آدرس تهران، میدان هفت تیر، بالاتر از مسجد الجواد، کوچه شریعتی، شماره 10 واحد ۲ برگزار می‌شود.



کتاب «سیره و سرگذشت امام موسی صدر» در دوجلد به تازگی به همت انتشارات مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در دو جلد با ترجمه مهدی سرحدی منتشر شده است.