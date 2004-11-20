به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام قرائتي، رييس نهضت سوادآموزي كل كشور، طي سخناني در جشن خودكفايي گندم در قم، ضمن بيان مطلب فوق گفت: شكرخودكفايي گندم اين است كه زكات داده شود و جلوي اسراف‌ها گرفته شود.

وي با اشاره به اين كه اگر زكات داده نشود نماز انسان قبول نيست، گفت: متأسفانه يك اتاق در جمهوري اسلامي نيست كه متولي امورزكات دادن يا ندادن افراد شود، ولي براي مسأله حج كه تنها يك آيه درقرآن در مورد آن است، همه مردم تلاش مي‌كنند.

حجت‌الاسلام قرائتي با اشاره به رواج اسراف در ادارات دولتي، در ساختمان‌سازي و حتي در مسايل مذهبي گفت: شكر نعمت‌هاي فراوان الهي اسراف نكردن و مصرف درست اين نعمات است. وي با اشاره به اين كه كاشي‌كاري‌ها و محراب در مساجد ضروري نيست، گفت: با چه مجوزي پول مملكت را كه بايد براي اشتغال جوانان و مبارزه با فقر مصرف شود براي امور زايد و غير ضروري هدر مي‌دهند؟

وي افزود: اگر واقعاً اسراف‌كاري نباشد تنها با يك سوم بودجه مملكت، بهتر از اين مي‌شود كشور را اداره كرد. رييس نهضت سواد‌آموزي در ادامه با تأكيد بر اين كه نبايد به اسم شعائر مذهبي و آبروداري در كشور، اسراف شود، تصريح كرد: در حالي كه فقر در كشور غوغا مي‌كند، ولخرجي‌ها چه توجيهي دارد؟

وي در بخش ديگري از سخنان خود، نسبت به مراسم شكرگزاري خودكفايي گندم در تهران و با حضور رييس جمهور كه توأم با رقص بود، اظهار نارضايتي كرد.