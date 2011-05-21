عملیات اجرایی احداث نیروگاه زباله سوز در ساری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نیروگاه چهار مگاواتی با سه خط 150 تنی تبدیل زباله به انرژی در زمینی به وسعت حدود چهار هکتار در 22 کیلومتری ساری و در محل شرکت شهرک صنعتی شماره یک این شهر احداث می شود.

محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان محیط زیست کشور در مراسم آغاز عملیات اجرایی این نیروگاه گفت: بر اساس برنامه سازمان محیط زیست و با حمایت دولت، معضل پسماند کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه حل خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مشکل زباله در استانهای شمالی باید ظرف مدت سه سال با ایجاد چندین نیروگاه تولید برق از سوخت زباله رفع شود، ادامه داد: در حالی که شرایط برای کلنگ زنی این نیروگاه در تهران و مشهد ماهها پیش مهیا بوده اما به دستور رئیس جمهوری اولویت آغاز عملیات اجرایی این نیروگاه به استانهای شمالی به ویژه مازندران داده شد.

محمدی زاده تصریح کرد: در حال حاضر پسماند زباله و پساب های صنعتی و خانگی در شهرهای شمالی یک معضل جدی در آسیب رسانی به محیط زیست کشور است.

معاون رئیس جمهور، موضوع مدیریت زباله را از مقولات امنیتی و سیاسی عنوان کرد و گفت: اگر این موضوع اجتماعی درست مدیریت نشود، تبدیل به یک موضوع حاد امنیتی خواهد شد.

هم اکنون زباله ساری به 120کیلومتری این شهر منتقل و به صورت غیر بهداشتی دفن می شود.

شهرداری ساری سالانه حدود 50 میلیارد ریال بابت حمل و دفع زباله هزینه می کند.