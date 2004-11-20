به گزارش خبرنگار مهر در قم، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي كه در تالار معصوميه استانداري قم سخن مي‌گفت، ضمن قدرداني از زحمات كليه كشاورزان و مسؤولان ذيربط بخش كشاورزي در استان، بيان داشت: شعار اصلي اين انقلاب، استقلال و خود كفايي كشور بود كه ما الحمداالله به بركت اين انقلاب، امروز به خود كفايي گندم دست يافتيم.

وي با اشاره به اينكه گندم يك كالاي استراتژيك براي كشور است، افزود: در حال حاضر، ما جزو 10 كشور دنيا از لحاظ خود كفايي گندم هستيم درحالي كه تا همين چند سال پيش، بيش از نيمي از گندم مورد نياز خودا وارد مي‌كرديم.

دكترمير محمدي با بيان اين‌كه طي سال‌هاي اخير، پس از اين‌كه مقام معظم رهبري سياست كلي نظام را مبني بر خود كفايي گندم اعلام كردند، ما به اين مهم رسيديم، اظهار داشت: امروز به لطف الهي و ايمان راسخ مردم، ما سنگر خود كفايي گندم را فتح كرديم و از اين به بعد بايد به استحكام اين سنگر بپردازيم و كفايي‌ها را ادامه دهيم تا به زودي در زمينه‌هايي چون توليد علوفه و مواد پروتئيني به مرز خود كفايي برسيم.

وي همچنين با اشاره به اينكه مدال افتخار اين موفقيت بزرگ را بايد به سينه انقلاب و نظام بيندازيم، گفت: ما اگر اعتقاد و باور به استقلال و خود كفايي داشته باشيم، مي‌توانيم باز هم به توفيقاتي اين چنين دست يابيم. وي خاطر نشان كرد: بحث كيفيت در توليد، مسأله‌اي تمام شدني نيست و بايد هميشه به دنبال ارتقاي كيفيت باشيم.

ميرمحمدي با اشاره به وجود برخي مشكلات در زمينه هاي ارايه آمار در كشور، گفت: بايد نظام واحد آماري در كشور ايجاد شود تا مشكلات مربوط به اين قسمت حل شود . وي در پايان سخنان خود، قم را مركز انقلاب دانست و گفت: قم، هميشه بيش از آنكه وارد كننده باشد صادر كننده بوده و خدمات زيادي به كشور ارايه كرده است.