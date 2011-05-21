محور انقلابهای عربی؛ سرنگونی حاکمان همسو با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروز در مطلبی که به قلم "منیر الوادی" به رشته تحریر درآمد می نویسد: می توان پس از سخنرانی اخیر آمریکا بند جدیدی را به صادرات این کشور به خاورمیانه اضافه کرد و آن نصیحت آمریکایی است!

آمریکا که به صادر کردن تروریسم، کشتار، آوارگی، گرسنگی و محرومیت به ملتهای منطقه خاورمیانه عادت کرده است امروز نصیحت را نیز به این روال خود می افزاید و طبعا این نصیحتها درباره چگونگی ساخت این کشورها یا پیشرفت آنها نیست، بلکه درباره چگونگی سرسپردگی و بندگی دربرابر خود و به ویژه اسرائیل است.

هزاران فروند هواپیما، ناوهای دریایی، صدها هزار نظامی و سلاح های پیشرفته و کشنده و ممنوعه بین المللی از سوی آمریکا به خاورمیانه ارسال شد که به واسطه آن صدها هزار قربانی بر جای ماند و بلکه میلیونها نفر از کودکان، زنان و پیران بیگناه کشته شدند به راستی آمریکا برای پیشرفت و آبادانی چه چیزی به ملتهای منطقه ارائه کرده است؟

نفت کشورهای عربی را به ارزان ترین قیمت و حتی بدون آنکه بخرد به سرقت می برد و اموال و دارایی های عربی را که در بانکهایشان سرمایه گذاری کردند به نفع خود در سرمایه گذاری ها استفاده می کند و حتی برخی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحصیلی آمریکا مانع حضور جوانان عربی برای تحصیل می شود، اما به اسرائیلی ها اجازه ورود به بهترین دانشگاه ها و رسیدن به مراحل بالای پیشرفت در زمینه های فکری، اقتصادی و اجتماعی را می دهد تا سطحشان از اعراب بالاتر برود.

با این اوصاف برخی از اوباما چه انتظاری دارند . اکثریت ملتهای منطقه به سخنرانی اوباما امید بسته بودند شاید سبب تغییراتی در روابط عربی آمریکایی شود، سخنان اوباما کسانی را که انتظار دیگری از وی داشتند غافلگیر کرد، اما رئیس جمهوری آمریکا بر اصول کشور خود تاکید کرد و آن حفظ امنیت اسرائیل و حفظ موجودیت آن و همچنین حمایت ازاین رژیم بود.

اوباما در سخنان اخیر خود فقط به برخی از حکام عرب برای نجات آنان و دیگران را هم به رسیدن به تاج و تخت پادشاهی در صورت پذیرش حاکمیت و برتری اسرائیل در منطقه و تضمین امنیت و ثبات این رژیم نصیحت کرد .

تشرین در پایان می نویسد: به اوباما متذکر می شویم که ملتهای منطقه از حکومت حاکمانی پشتیبانی می کنند که مخالف رژیم صهیونیستی باشند، اما کسانی که درصدد سازش با اشغالگران صهیونیستی علیه ملتهای خود باشند، ملتها خود بدون هیچ نصیحت و سفارشی، آنان را از تخت پادشاهی به زیر می کشانند.