مسائل فلسفی متکی بر رازها هستند

دکتر آلن وود عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا و استاد فلسفه دانشگاه استنفورد در مورد تمایز مشخص میان رازها و مسائل در فلسفه و علوم انسانی و علوم اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: چیزی که مایل هستم در اینجا مورد توجه و بررسی قرار دهم پرسشهای فلسفی هستند.

وی تصریح کرد: در اینجا راز را به معنای پرسشهایی در نظر می‌گیرم که در مورد آن پرسشها مخالفتهای غیر قابل حلی وجود دارند. اگر راز را به این معنا بگیریم باید گفت که فلسفه سرشار از راز است.

وود افزود: اگر منظور از مسائل پرسشهایی باشند که جوابهای مشخص و تعریف شده ای برای آن وجود دارد در این صورت تعدادی از آنها نیز در فلسفه وجود دارند. اما تصور من این نیست که این سنخ از پرسشها بنیادی و اساسی باشند.

این کانت شناس معاصر تصریح کرد: "مسائل" بر این اساس بیشتر متعلق به علوم اجتماعی هستند تا فلسفه. فلسفه اغلب وظیفه دارد نشان دهد که خود مسائل مبتنی بر رازها هستند.

استاد دانشگاه استنفورد یادآور شد: به عبارت دیگر همه معرفت و کنش بشر مبتنی بر پرسشهایی هستند که غیرقابل پاسخ هستند؛ پرسشهایی که ما را ناامید و گاهی نیز ما را گیج و مبهوت می‌سازند.

وود در ادامه تصریح کرد: نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که رازهای فلسفی با رازهای مطرح شده در ادیان متفاوت هستند.

استاد فلسفه دانشگاه استنفورد در پایان یادآور شد: برای فرد دیندار راز تنها چیزی نیست که ما آنرا درک نکنیم بلکه شامل چیزهایی می‌شود که ما به آنها باور و ایمان داریم.